https://ria.ru/20201016/tekhnologii-1580084899.html

Хубутия: даже во время пандемии уже можно ходить на охоту - виртуально

Российские специалисты разработали технологии, позволяющие в период пандемии виртуально "выезжать" на охоту, не выходя из дома, сообщил предприниматель и... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:41

2020-10-16T11:41

2020-10-16T11:41

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579440643_0:105:1280:825_1400x0_80_0_0_0c92413c3960607040240500c0a8794d.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Российские специалисты разработали технологии, позволяющие в период пандемии виртуально "выезжать" на охоту, не выходя из дома, сообщил предприниматель и общественный деятель, совладелец VaRMS Михаил Хубутия.Он выступил на сессии ""Геймификация и VR-технологии как современные решения в развитии охоты и стрелковых видов спорта"", которая состоялась в рамках открывшейся в московском Гостином дворе международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO-2020.Он также выразил уверенность в том, что следующая выставка ORЁLEXPO будет проходить не только в офлайне с трансляциями сессий, но и параллельно в виртуальной реальности, и принять в ней участие, познакомиться с оружием и даже пострелять сможет любой желающий, просто надев VR-шлем."Эта идея пришла совладельцу компании VaRMS Сергею Абрамову в самый разгар пандемии. За два месяца до выставки мы смогли создать прототип, который сейчас представляем. Мы приглашаем каждого гостя посмотреть и попробовать VR. И учитываем те пожелания, которые есть у нашего зрителя. Мы будем совершенствовать то, что предлагаем. Конечно, мы рассчитываем работать с производителями и надеемся, что для них это будет интересно", - заявил технический директор VaRMS Аркадий Оверин.По словам Оверина, проблема закрытых границ не станет препятствием для разработчиков виртуальной охоты. "Нам необязательно видеться с производителями, мы можем сделать это дистанционно. Виртуальная реальность решает такие вопросы, как самоизоляция", - отметил он.Виртуальная охота может увлечь и подрастающее поколение, воспитанию которого была посвящена сессия "Военно-патриотическая и биолого-охотоведческая работа с молодежью".По словам заместителя председателя ДОСААФ России Виталия Кормильцева, главным препятствием к обучению подростков культуре обращения с оружием является несовершенство законодательства."ДОСААФ России действует в соответствии с Законом об оружии от 13.12.1996 №153-ФЗ и постановлением №814 от 1998 года, в который в 2019 году были внесены изменения. По закону, оружие и патроны передавать детям нельзя. То есть, военно-патриотическое воспитание мы можем проводить только с макетами. Вы можете получить у нас оружие в наших тирах, если у вас есть соответствующее разрешение, или если вы – сотрудник силовых ведомств. Также у вас должны быть на руках справки, на оформление которых надо затратить около 5 тысяч рублей. Обычный человек, который хочет ознакомиться с оружием, сделать этого не может", - отметил Кормильцев.Культуре обращения с оружием надо обучать не только детей, но и взрослых, отметила председатель Женского охотничьего клуба Елена Горбунова.По мнению председателя Женского охотничьего клуба, в основе охоты должна лежать система знаний. В программу обучения молодежи должны входить совместные занятия с родителями.Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO проходит в Московском Гостином дворе с 15 по 18 октября. В выставке принимают участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.В рамках ORЁLEXPO-2020 запланирована насыщенная деловая программа с участием представителей <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF" target="_blank">Минпромторга РФ</a> и Минэкономразвития РФ, стрелковых и охотничьих сообществ, крупнейших российских компаний-производителей оружия и специальной техники.

https://ria.ru/20200828/operatsiya-1576435972.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, оружие