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Российская стюардесса восхитила иностранцев соблазнительным фото
Российская стюардесса опубликовала соблазнительный снимок в Instagram, чем вызвала восхищение иностранцев. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T04:15
2020-10-16T04:15
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российская</a> стюардесса опубликовала соблазнительный снимок в <a href="https://www.instagram.com/kristinalopez._/" target="_blank">Instagram</a>, чем вызвала восхищение иностранцев.На размещенном в сети кадре kristinalopez._, запечатлена, предположительно, в красном топе или платье с глубоким вырезом на груди, на ее лицо нанесен яркий макияж с алой помадой. На девушке также надеты серьги-капли с бриллиантами и подвеска, а на ногтях — красный лак. Волосы стюардессы при этом распущены.Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком. "Горячая фотография", "Роскошная", "Хорошенькое платье", "Элегантная красота", "Как же ты прекрасна!", "Просто нет слов", "До чего удачный комплект", — написали они.Судя по постам в Instagram, kristinalopez._ работает в одной из российских авиакомпаний.Ранее девушка-пилот из России по имени Виолетта поделилась в Instagram фотографией в купальнике и восхитила иностранцев.
https://ria.ru/20201014/romany-1579716678.html
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, общество

Российская стюардесса восхитила иностранцев соблазнительным фото

04:15 16.10.2020
 
© DepositphotosСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская стюардесса опубликовала соблазнительный снимок в Instagram, чем вызвала восхищение иностранцев.
На размещенном в сети кадре kristinalopez._, запечатлена, предположительно, в красном топе или платье с глубоким вырезом на груди, на ее лицо нанесен яркий макияж с алой помадой. На девушке также надеты серьги-капли с бриллиантами и подвеска, а на ногтях — красный лак. Волосы стюардессы при этом распущены.
Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком. "Горячая фотография", "Роскошная", "Хорошенькое платье", "Элегантная красота", "Как же ты прекрасна!", "Просто нет слов", "До чего удачный комплект", — написали они.
Судя по постам в Instagram, kristinalopez._ работает в одной из российских авиакомпаний.
Ранее девушка-пилот из России по имени Виолетта поделилась в Instagram фотографией в купальнике и восхитила иностранцев.
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