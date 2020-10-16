https://ria.ru/20201016/styuardessa-1580047972.html

Российская стюардесса восхитила иностранцев соблазнительным фото

Российская стюардесса опубликовала соблазнительный снимок в Instagram, чем вызвала восхищение иностранцев. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T04:15

2020-10-16T04:15

2020-10-16T04:15

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российская</a> стюардесса опубликовала соблазнительный снимок в <a href="https://www.instagram.com/kristinalopez._/" target="_blank">Instagram</a>, чем вызвала восхищение иностранцев.На размещенном в сети кадре kristinalopez._, запечатлена, предположительно, в красном топе или платье с глубоким вырезом на груди, на ее лицо нанесен яркий макияж с алой помадой. На девушке также надеты серьги-капли с бриллиантами и подвеска, а на ногтях — красный лак. Волосы стюардессы при этом распущены.Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком. "Горячая фотография", "Роскошная", "Хорошенькое платье", "Элегантная красота", "Как же ты прекрасна!", "Просто нет слов", "До чего удачный комплект", — написали они.Судя по постам в Instagram, kristinalopez._ работает в одной из российских авиакомпаний.Ранее девушка-пилот из России по имени Виолетта поделилась в Instagram фотографией в купальнике и восхитила иностранцев.

https://ria.ru/20201014/romany-1579716678.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество