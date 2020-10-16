Онлайн-брифинг о реформах в строительной сфере
21 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг на тему: "Ключевые реформы в строительной сфере: что нужно застройщикам".
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Участники:
- руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей ЛЁВКИН;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЁДОРОВ.
В ходе мероприятия будет рассказано о реализованных реформах в регулировании строительной отрасли и о дальнейших планах по оптимизации административных процедур. Также будут представлены итоги ежегодного исследования "Административные барьеры в строительстве глазами московских застройщиков".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей ЛЁВКИН;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЁДОРОВ.
В ходе мероприятия будет рассказано о реализованных реформах в регулировании строительной отрасли и о дальнейших планах по оптимизации административных процедур. Также будут представлены итоги ежегодного исследования "Административные барьеры в строительстве глазами московских застройщиков".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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