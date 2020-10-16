https://ria.ru/20201016/stroitelstvo-1580126506.html

Онлайн-брифинг о реформах в строительной сфере

21 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг на тему: "Ключевые реформы в строительной сфере: что нужно застройщикам".

2020-10-16T14:41

2020-10-16T14:41

2020-10-16T14:41

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201021/952942054.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей ЛЁВКИН;<br>- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЁДОРОВ.<br><br>В ходе мероприятия будет рассказано о реализованных реформах в регулировании строительной отрасли и о дальнейших планах по оптимизации административных процедур. Также будут представлены итоги ежегодного исследования "Административные барьеры в строительстве глазами московских застройщиков".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы