https://ria.ru/20201016/spasateli-1580055668.html
Брянские спасатели ищут женщину в провалившемся под землю доме
Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в Брянской области, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:44
2020-10-16T08:44
2020-10-16T11:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По ее информации, инцидент произошел в пятницу ночью в поселке Вышков Злынковского района, на улице Ленинская. Грунт провалился на глубину около шести-семи метров, причиной этого является карстовый провал диаметром до десяти метров."В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживают два человека. По предварительной информации, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина", — сказала собеседница агентства.К месту направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-38, ПСЧ-16, поисково-спасательный отряд ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр", оперативные группы администрации Злынковского района, местного пожарно-спасательного гарнизона, все службы жизнеобеспечения.Отмечается, что в феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от данного места. Тогда на улице Щорса поселка Вышков под землей оказались баня и часть гаража.
https://ria.ru/20201016/proval-1580050757.html
https://ria.ru/20200927/derevnya-1577842831.html
1
брянская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, происшествия
БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости.
Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в Брянской области
, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС
по региону.
По ее информации, инцидент произошел в пятницу ночью в поселке Вышков Злынковского района, на улице Ленинская. Грунт провалился на глубину около шести-семи метров, причиной этого является карстовый провал диаметром до десяти метров.
"В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживают два человека. По предварительной информации, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина", — сказала собеседница агентства.
К месту направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-38, ПСЧ-16, поисково-спасательный отряд ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр", оперативные группы администрации Злынковского района, местного пожарно-спасательного гарнизона, все службы жизнеобеспечения.
Отмечается, что в феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от данного места. Тогда на улице Щорса поселка Вышков под землей оказались баня и часть гаража.