Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/spasateli-1580055668.html
Брянские спасатели ищут женщину в провалившемся под землю доме
Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в Брянской области, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:44
2020-10-16T11:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580071203_0:0:1232:693_1400x0_80_0_0_ea8074d4f00c3205694f0f5fc2ea557a.jpg
<strong>БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По ее информации, инцидент произошел в пятницу ночью в поселке Вышков Злынковского района, на улице Ленинская. Грунт провалился на глубину около шести-семи метров, причиной этого является карстовый провал диаметром до десяти метров."В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживают два человека. По предварительной информации, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина", — сказала собеседница агентства.К месту направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-38, ПСЧ-16, поисково-спасательный отряд ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр", оперативные группы администрации Злынковского района, местного пожарно-спасательного гарнизона, все службы жизнеобеспечения.Отмечается, что в феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от данного места. Тогда на улице Щорса поселка Вышков под землей оказались баня и часть гаража.
https://ria.ru/20201016/proval-1580050757.html
https://ria.ru/20200927/derevnya-1577842831.html
1
брянская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580071203_154:0:1078:693_1400x0_80_0_0_efbb3d94898e8c78ac80553ed1cdacea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, происшествия

Брянские спасатели ищут женщину в провалившемся под землю доме

08:44 16.10.2020 (обновлено: 11:28 16.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Брянской областиРаботы на месте ушедшего под землю дома под Брянском
Работы на месте ушедшего под землю дома под Брянском - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости. Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в Брянской области, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
По ее информации, инцидент произошел в пятницу ночью в поселке Вышков Злынковского района, на улице Ленинская. Грунт провалился на глубину около шести-семи метров, причиной этого является карстовый провал диаметром до десяти метров.
Кадры с места ушедшего под землю дома под Брянском - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 07:12
В Брянской области провалился под землю частный дом
"В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживают два человека. По предварительной информации, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина", — сказала собеседница агентства.
К месту направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-38, ПСЧ-16, поисково-спасательный отряд ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр", оперативные группы администрации Злынковского района, местного пожарно-спасательного гарнизона, все службы жизнеобеспечения.
Отмечается, что в феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от данного места. Тогда на улице Щорса поселка Вышков под землей оказались баня и часть гаража.
В Вятскополянском районе Кировской области под землю провалился дом - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 15:06
В кировской деревне дом ушел под землю
 
Обсудить1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния