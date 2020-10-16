https://ria.ru/20201016/spasateli-1580055668.html

Брянские спасатели ищут женщину в провалившемся под землю доме

Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в Брянской области, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:44

2020-10-16T08:44

2020-10-16T11:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянская область

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Жилой дом ушел под землю из-за провала грунта в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, спасатели ищут женщину, которая могла в нем находиться, сообщила РИА Новости представитель ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По ее информации, инцидент произошел в пятницу ночью в поселке Вышков Злынковского района, на улице Ленинская. Грунт провалился на глубину около шести-семи метров, причиной этого является карстовый провал диаметром до десяти метров."В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживают два человека. По предварительной информации, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина", — сказала собеседница агентства.К месту направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-38, ПСЧ-16, поисково-спасательный отряд ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр", оперативные группы администрации Злынковского района, местного пожарно-спасательного гарнизона, все службы жизнеобеспечения.Отмечается, что в феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от данного места. Тогда на улице Щорса поселка Вышков под землей оказались баня и часть гаража.

https://ria.ru/20201016/proval-1580050757.html

https://ria.ru/20200927/derevnya-1577842831.html

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брянская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, происшествия