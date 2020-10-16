Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/riski-1580122636.html
Путин рассказал о рисках прекращения существования ДСНВ
Есть угроза оставить весь мир без договора по стратегическим наступательным вооружениям, это было бы в высшей степени печально, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:25
2020-10-16T14:25
договор снв-3
сергей лавров
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578566052_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ea4618bf8a01b7c16e8f88c7bfb2cda9.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Есть угроза оставить весь мир без договора по стратегическим наступательным вооружениям, это было бы в высшей степени печально, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?"- сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - ответил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода", - сказал Путин.Он подчеркнул, что все предыдущие годы Договор СНВ-3 "работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями".Договор СНВ-3 между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html
https://ria.ru/20201014/vooruzhenie-1579741962.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578566052_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_65ed7064cd4a8d4f92265a69bfc4d000.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, сша, в мире

Путин рассказал о рисках прекращения существования ДСНВ

14:25 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Есть угроза оставить весь мир без договора по стратегическим наступательным вооружениям, это было бы в высшей степени печально, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?"- сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 13:24
В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ
"Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - ответил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода", - сказал Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:43
Лавров назвал условие включения тактических ядерных вооружений в ДСНВ
Он подчеркнул, что все предыдущие годы Договор СНВ-3 "работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями".
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
 
Обсудить0
Договор СНВ-3Сергей ЛавровВладимир ПутинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния