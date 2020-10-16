https://ria.ru/20201016/riski-1580122636.html

Путин рассказал о рисках прекращения существования ДСНВ

Есть угроза оставить весь мир без договора по стратегическим наступательным вооружениям, это было бы в высшей степени печально, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:25

2020-10-16T14:25

2020-10-16T14:25

договор снв-3

сергей лавров

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Есть угроза оставить весь мир без договора по стратегическим наступательным вооружениям, это было бы в высшей степени печально, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?"- сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - ответил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода", - сказал Путин.Он подчеркнул, что все предыдущие годы Договор СНВ-3 "работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями".Договор СНВ-3 между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html

https://ria.ru/20201014/vooruzhenie-1579741962.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, сша, в мире