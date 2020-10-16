Путин рассказал о рисках прекращения существования ДСНВ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Есть угроза оставить весь мир без договора по стратегическим наступательным вооружениям, это было бы в высшей степени печально, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?"- сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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"Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - ответил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что все предыдущие годы Договор СНВ-3 "работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями".
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.