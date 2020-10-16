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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201016/reyting-1580078436.html
"Технополис "Москва" стал лучшим в шести номинациях мирового рейтинга ОЭЗ
Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" впервые приняла участие в ежегодном мировом рейтинге ОЭЗ Global Free Zones of the Year и сразу одержала... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:15
2020-10-16T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
москва
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости</strong>. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" впервые приняла участие в ежегодном мировом рейтинге ОЭЗ Global Free Zones of the Year и сразу одержала победу в шести специальных номинациях, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Столичная ОЭЗ победила в номинациях "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников". Всего на участие в рейтинге было подано 100 заявок, деятельность каждой ОЭЗ рассматривалась по 80 номинациям. "Эксперты высоко оценили возможности технополиса, в том числе в вопросе локализации производств в рамках офсетных контрактов, общий объем которых составил 150 миллионов долларов. Отдельно в рейтинге отметили вклад столичной ОЭЗ в борьбу с пандемией. Так, в период временных ограничений ОЭЗ "Технополис "Москва" снизила вдвое арендную ставку для 100 производителей, что позволило компаниям за три месяца – с апреля по июнь – сэкономить порядка 50 миллионов рублей, а предприятия оперативно перепрофилировали свое производство для выпуска необходимой городу продукции", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/tag_person_VladimirEfimov" target="_blank">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что важным показателем в оценке ОЭЗ "Технополис "Москва" стала ее инвестиционная привлекательность и возможности для расширения производства.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дёгтева, в рейтинге также отметили большие возможности инфраструктуры московского технополиса, площадь территорий и их благоустройство, а также образовательную кооперацию с ведущими вузами."Победа сразу в шести специальных номинациях – лучшее достижение в этом рейтинге среди российских ОЭЗ с 2014 года, когда рейтинг стал ежегодным. Ранее лучшим результатом среди российских особых экономических зон была победа в пяти номинациях – в 2015 году у Алабуги и в 2019 году - у Липецка", – пояснил Дёгтев.
https://ria.ru/20201015/tsentr-1579930248.html
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владимир ефимов (государственный служащий) , москва

"Технополис "Москва" стал лучшим в шести номинациях мирового рейтинга ОЭЗ

11:15 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип технополиса "Москва"
Логотип технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" впервые приняла участие в ежегодном мировом рейтинге ОЭЗ Global Free Zones of the Year и сразу одержала победу в шести специальных номинациях, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Столичная ОЭЗ победила в номинациях "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".
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Всего на участие в рейтинге было подано 100 заявок, деятельность каждой ОЭЗ рассматривалась по 80 номинациям.
"Эксперты высоко оценили возможности технополиса, в том числе в вопросе локализации производств в рамках офсетных контрактов, общий объем которых составил 150 миллионов долларов. Отдельно в рейтинге отметили вклад столичной ОЭЗ в борьбу с пандемией. Так, в период временных ограничений ОЭЗ "Технополис "Москва" снизила вдвое арендную ставку для 100 производителей, что позволило компаниям за три месяца – с апреля по июнь – сэкономить порядка 50 миллионов рублей, а предприятия оперативно перепрофилировали свое производство для выпуска необходимой городу продукции", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что важным показателем в оценке ОЭЗ "Технополис "Москва" стала ее инвестиционная привлекательность и возможности для расширения производства.
"Все предприятия-резиденты столичной ОЭЗ, независимо от страны-бенефициара, получают равные налоговые льготы, возможности беспошлинного импорта, сниженные ставки долгосрочной аренды, гибкую политику в отношении арендованных площадей, развитую инфраструктуру и транспортную доступность к основным заказчикам и крупным складам. Эти факторы способствуют не только привлечению новых инвесторов, но и расширению действующих производств", – цитирует главу департамента пресс-служба.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дёгтева, в рейтинге также отметили большие возможности инфраструктуры московского технополиса, площадь территорий и их благоустройство, а также образовательную кооперацию с ведущими вузами.
"Победа сразу в шести специальных номинациях – лучшее достижение в этом рейтинге среди российских ОЭЗ с 2014 года, когда рейтинг стал ежегодным. Ранее лучшим результатом среди российских особых экономических зон была победа в пяти номинациях – в 2015 году у Алабуги и в 2019 году - у Липецка", – пояснил Дёгтев.
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Москва
 
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