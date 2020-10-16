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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201016/provokatsiya-1580129732.html
Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся провокации
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о готовящейся провокации, цель которой – дестабилизировать ситуацию в стране... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:59
2020-10-16T15:18
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Комитета государственной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Тертель заявил о готовящейся провокации, цель которой – дестабилизировать ситуацию в стране на фоне снижения уличной активности протестующих."В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - сказал Тертель, его цитирует в пятницу агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По словам главы КГБ, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить силовые структуры Белоруссии в тяжких последствиях этой провокации."И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности", - отметил Тертель.В этой связи он призвал сограждан быть бдительными, заботиться о своих близких и не допустить их втягивания в противоправную деятельность.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580106899.html
https://ria.ru/20201015/advokat-1579959254.html
Внешние враги нужны для укрепления внутренней власти
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КГБ - это не Внешняя разведка, и врагов за пределами страны определять - не его функции. Протесты пошли на спад - это правда, сконцентрировались в Минске - и это правда. Куфарочка - ультиматум выдвинула, денег кураторы подбросили - все это обычный сценарий, обкатанный на множестве стран. А вы все в какую это эфемерную борьбу верите,..ну-ну весьмирснами, онижедети...Так хочется труселей кружевных? Ну извините - облом, нам Украины за глаза хватает, так что сидите ровно
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белоруссия
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кгб белоруссии, белоруссия, в мире

Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся провокации

14:59 16.10.2020 (обновлено: 15:18 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 16 окт - РИА Новости. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о готовящейся провокации, цель которой – дестабилизировать ситуацию в стране на фоне снижения уличной активности протестующих.
"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - сказал Тертель, его цитирует в пятницу агентство Sputnik Беларусь.
По словам главы КГБ, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить силовые структуры Белоруссии в тяжких последствиях этой провокации.
"И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности", - отметил Тертель.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 13:22Протесты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск
В этой связи он призвал сограждан быть бдительными, заботиться о своих близких и не допустить их втягивания в противоправную деятельность.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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