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Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19, но продолжает носить маску
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:22
2020-10-16T16:22
2020-10-16T19:22
коронавирус в россии
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религия
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общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса."Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску", - сказал митрополит РИА Новости.Ранее российскую вакцину от коронавируса сделал также митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, религия, новости - религия и мировоззрение, общество
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса.
"Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску", - сказал митрополит РИА Новости.
Ранее российскую вакцину от коронавируса сделал также митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).