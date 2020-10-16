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Религия и мировоззрение
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Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19, но продолжает носить маску
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:22
2020-10-16T19:22
коронавирус в россии
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религия
новости - религия и мировоззрение
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса."Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску", - сказал митрополит РИА Новости.Ранее российскую вакцину от коронавируса сделал также митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
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коронавирус в россии, религия, новости - религия и мировоззрение, общество

Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19, но продолжает носить маску

16:22 16.10.2020 (обновлено: 19:22 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕпископ Тихон Шевкунов
Епископ Тихон Шевкунов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса.
"Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску", - сказал митрополит РИА Новости.
Ранее российскую вакцину от коронавируса сделал также митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
 
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