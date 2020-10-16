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Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19, но продолжает носить маску

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:22

2020-10-16T16:22

2020-10-16T19:22

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил в пятницу, что сделал прививку от коронавируса."Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску", - сказал митрополит РИА Новости.Ранее российскую вакцину от коронавируса сделал также митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, религия, новости - религия и мировоззрение, общество