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В Красноярском крае локализовали пожар в психоневрологическом диспансере
Пожар в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске Красноярского края площадью более 700 квадратных метров локализирован, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T04:42
2020-10-16T11:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
лесосибирск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Пожар в психоневрологическом диспансере в <a href="http://ria.ru/location_Lesosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Лесосибирске</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> площадью более 700 квадратных метров локализирован, сообщает пресс-служба краевого главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.По данным ведомства, пожар площадью в 744 "квадрата" произошел в 21:40 мск в наркологическом диспансере Лесосибирска. К прибытию пожарных горели крыша двухэтажного здания и пристройки. Пострадавших нет. Тринадцать человек эвакуировались самостоятельно."Пожар локализирован", — говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении пожара участвует 51 человек и 19 единиц техники.
https://ria.ru/20201012/pozhar-1579349488.html
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красноярский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия

В Красноярском крае локализовали пожар в психоневрологическом диспансере

04:42 16.10.2020 (обновлено: 11:01 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Пожар в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске Красноярского края площадью более 700 квадратных метров локализирован, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
По данным ведомства, пожар площадью в 744 "квадрата" произошел в 21:40 мск в наркологическом диспансере Лесосибирска. К прибытию пожарных горели крыша двухэтажного здания и пристройки. Пострадавших нет. Тринадцать человек эвакуировались самостоятельно.
"Пожар локализирован", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара участвует 51 человек и 19 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайЛесосибирскПроисшествия
 
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