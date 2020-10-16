https://ria.ru/20201016/pozhar-1580048766.html

В Красноярском крае локализовали пожар в психоневрологическом диспансере

Пожар в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске Красноярского края площадью более 700 квадратных метров локализирован, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T04:42

2020-10-16T04:42

2020-10-16T11:01

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

лесосибирск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Пожар в психоневрологическом диспансере в <a href="http://ria.ru/location_Lesosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Лесосибирске</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> площадью более 700 квадратных метров локализирован, сообщает пресс-служба краевого главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.По данным ведомства, пожар площадью в 744 "квадрата" произошел в 21:40 мск в наркологическом диспансере Лесосибирска. К прибытию пожарных горели крыша двухэтажного здания и пристройки. Пострадавших нет. Тринадцать человек эвакуировались самостоятельно."Пожар локализирован", — говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении пожара участвует 51 человек и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20201012/pozhar-1579349488.html

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красноярский край

лесосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия