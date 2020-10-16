https://ria.ru/20201016/posledstviya-1580062111.html
"Мозговой туман": названы новые опасные последствия COVID-19
У людей, переболевших COVID-19, могут месяцами сохраняться "изнурительные" симптомы болезни, сообщает Financial Times со ссылкой на специалистов Национального... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:46
2020-10-16T09:46
2020-10-16T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> У людей, переболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, могут месяцами сохраняться "изнурительные" симптомы болезни, сообщает <a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a> со ссылкой на специалистов Национального института здравоохранения Великобритании.Медики назвали это явление "затяжным COVID-19".Так, некоторые пациенты, перенесшие болезнь во время первой волны коронавируса, продолжали страдать от заболеваний легких, сердца, головного мозга, печени и других органов. Одним из самых тяжелых последствий стало многомесячное состояние "мозгового тумана" и сильное истощение. Кроме того, у некоторых пациентов сохранялась потеря обоняния и выпадали волосы.Как отмечают исследователи, подобные симптомы сначала возникают в одной физиологической системе, а после ослабления появляются в другой системе организма.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество