https://ria.ru/20201016/popova-1580189685.html

Попова объяснила, почему нельзя прогнозировать тяжесть развития COVID-19

Врачи пока не могут прогнозировать тяжесть развития коронавируса у пациентов, заразившихся новой инфекцией, поэтому рисковать своим здоровьем сегодня... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:56

2020-10-16T18:56

2020-10-16T18:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Врачи пока не могут прогнозировать тяжесть развития <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> у пациентов, заразившихся новой инфекцией, поэтому рисковать своим здоровьем сегодня недопустимо, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы, к сожалению, коварство вируса еще не полностью осознаем. Мы сегодня не можем прогнозировать, какой тяжести развитие будет у человека, если он заболеет - даже если он хорошо физически подготовлен, даже если он абсолютно здоров. Мы не все о себе знаем", - сказала Попова в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.Она добавила, что рисковать своим здоровьем, предполагая, что все обойдется, "сегодня недопустимо".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество