https://ria.ru/20201016/pokupki-1580088407.html

Аналитики рассказали, что покупают россияне на фоне усиления пандемии

Частичная изоляция и удаленка, вводимая в разных регионах последние несколько недель, вновь подняла интерес россиян к "ковидным" товарам: так, приборы для... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:59

2020-10-16T11:59

2020-10-16T16:30

коронавирус в россии

россия

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Частичная изоляция и удаленка, вводимая в разных регионах последние несколько недель, вновь подняла интерес россиян к "ковидным" товарам: так, приборы для измерения кислорода в крови (пульсоксиметры) в интернете ищут сейчас в четыре раза чаще, сообщили РИА Новости аналитики сервиса сравнения цен Price.ru."За последнюю неделю в России резко вырос потребительский спрос на медицинские приборы для домашнего использования. Большой интерес интернет-покупателей наблюдается на пульсоксиметры - на 320% по сравнению с прошлой неделей. На бактерицидные облучатели спрос повысился на 26%. На ингаляторы спрос вырос на 17%, на электронные термометры - на 32%, на увлажнители и очистители воздуха - на 42% и 28% соответственно", - говорится в исследовании, проведенном с 5 по 11 октября.Кроме того, зафиксирован прирост запросов на покупку защитных масок на 30%, а антисептиков - на 24%. "Интересно, что еще в начале сентября ажиотажа на защитную продукцию не было, спрос начал вновь расти только с 28 сентября", - уточнили в сервисе.Среди востребованных продуктов питания - макароны (+27%), сгущённое молоко (+ 26%), свинина (+18%). Полуфабрикаты и замороженное тесто стали искать чаще на 12% и 16% соответственно. За неделю сахар вырос в спросе на 11%, а вот гречка и рис не показали существенного роста. "Вероятно, россияне доедают запасы, сделанные весной, и не видят смысл покупать их еще", - считают аналитики.Также виден быстрый рост интереса к мини-печам (+27% за отчетную неделю), кофеваркам и самогонным аппаратам (+10%), йогуртницам (+49%), блинницам (+17%), мини-пивоварням (+25%), швейным и вязальным машинам (+14%) и игровым приставкам (+13%).В условиях пандемии повышается интерес к цифровым технологиям. Сервис фиксирует существенный скачок спроса на VR-гарнитуры. За неделю он увеличился на 103%, согласно поисковым запросам в интернете. Очки виртуальной реальности подключаются к смартфону или ноутбуку, например, во время видеоигры.

https://ria.ru/20201016/simptomy-1580050989.html

https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество, экономика