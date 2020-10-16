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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201016/podmoskove-1580170998.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне "АА+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне "АА+(RU)", прогноз стабильный, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:31
2020-10-16T17:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (<a href="https://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA" target="_blank">АКРА</a>) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне "АА+(RU)", прогноз стабильный, сообщает министерство экономики и финансов Подмосковья.Кредитный рейтинг Московской области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и умеренно низкой долговой нагрузкой при высоком уровне ликвидности бюджета. В сообщении ведомства отмечается, что "стабильный" прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев."Подтверждение позиций Московской области ведущим рейтинговым агентством России говорит о том, что гибкая политика управления бюджетом региона и меры, принимаемые в целях развития и поддержки областной экономики, ведутся в нужном направлении и обеспечивают высокий уровень кредитоспособности региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201015/byudzhet-1579949327.html
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московская область (подмосковье)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне "АА+(RU)"

17:31 16.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗдание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне "АА+(RU)", прогноз стабильный, сообщает министерство экономики и финансов Подмосковья.
Кредитный рейтинг Московской области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и умеренно низкой долговой нагрузкой при высоком уровне ликвидности бюджета. В сообщении ведомства отмечается, что "стабильный" прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.
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"Подтверждение позиций Московской области ведущим рейтинговым агентством России говорит о том, что гибкая политика управления бюджетом региона и меры, принимаемые в целях развития и поддержки областной экономики, ведутся в нужном направлении и обеспечивают высокий уровень кредитоспособности региона", - говорится в сообщении.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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