https://ria.ru/20201016/patriarkh-varfolomey-1580156114.html

Константинопольский патриарх может посетить Украину в августе 2021 года

Константинопольский патриарх Варфоломей, который выдал "новой церкви" Украины томос об автокефалии, может посетить Украину на День независимости в 2021 году,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:31

2020-10-16T16:31

2020-10-16T18:18

религия и мировоззрение

религия

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

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<strong>КИЕВ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Константинопольский патриарх Варфоломей, который выдал "новой церкви" Украины томос об автокефалии, может посетить Украину на День независимости в 2021 году, сообщила в пятницу пресс-служба президента Владимира Зеленского по итогам его встречи с патриархом.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.По данным пресс-службы, Зеленский во время визита в Турцию вместе с женой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. После этого они встретились с патриархом Варфоломеем."Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита", - говорится в сообщении.Как отмечается, патриарх поблагодарил Зеленских за визит и отметил, что доволен тем, что на Украине постепенно наступает мир. "Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина - теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", - сказал Зеленский.Кроме того, Зеленский во время встречи с глазу на глаз детально обсудил с патриархом ситуацию в Донбассе. "Как сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру", - сказал президент.Патриарх Варфоломей вручил памятные подарки президенту Зеленскому и его супруге.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.

https://ria.ru/20200930/gosdep--1578010513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, турция, киев, украина, в мире