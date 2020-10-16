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https://ria.ru/20201016/naselenie-1580095317.html
Эксперты оценили прогноз по сокращению численности населения в России
Ухудшение демографического прогноза, согласно которому численность населения России будет сокращаться до 2024 года, связано с влиянием пандемии на все... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:33
2020-10-16T12:33
татьяна малева
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Ухудшение демографического прогноза, согласно которому численность населения России будет сокращаться до 2024 года, связано с влиянием пандемии на все составляющие этого показателя и "каникулами в беременностях", считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" сообщила, что правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 год, согласно которому численность населения страны будет ежегодно сокращаться до 2024 года. В общей сложности она может уменьшиться на 1,2 миллиона человек."Это очень реалистичный прогноз, потому что, как вы знаете, идет сокращение рождаемости, и мы плохо понимаем, какие результаты будут после пандемии, но они будут явно неутешительные, поэтому основания для удушения прогноза, конечно, налицо", - считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Maleva/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Малева</a>.Говоря о том, можно ли скорректировать такой прогноз, эксперт отметила, что есть такое понятие как "каникулы в беременностях". Она уточнила, что рождаемость всегда падает в условиях пандемии.По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергея Шульгина, оценить конечное влияние пандемии сейчас нельзя, однако уже видно, что она не способствует ни одному из процессов демографического развития.В частности, по его словам, люди откладывают решение о том, чтобы завести ребенка, пандемия также не способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни, ресурсы перераспределяются на борьбу с коронавирусом.Также миграционные потоки, которыми РФ могла пытаться компенсировать период естественной убыли населения, тоже остановились, добавил Шульгин. "Правительство, мне кажется, сделало вполне разумную вещь, оно &lt;…&gt; в процессе просматривания демографических траекторий", - уточнил он."Она (пандемия – ред.) влияет на все три составляющих, которые определяют численность населения и демографические проекты, здесь, к сожалению, это всем видно", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20201008/pozhilye-1578793237.html
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татьяна малева, здоровье - общество, общество

Эксперты оценили прогноз по сокращению численности населения в России

12:33 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ухудшение демографического прогноза, согласно которому численность населения России будет сокращаться до 2024 года, связано с влиянием пандемии на все составляющие этого показателя и "каникулами в беременностях", считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 год, согласно которому численность населения страны будет ежегодно сокращаться до 2024 года. В общей сложности она может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.
"Это очень реалистичный прогноз, потому что, как вы знаете, идет сокращение рождаемости, и мы плохо понимаем, какие результаты будут после пандемии, но они будут явно неутешительные, поэтому основания для удушения прогноза, конечно, налицо", - считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Говоря о том, можно ли скорректировать такой прогноз, эксперт отметила, что есть такое понятие как "каникулы в беременностях". Она уточнила, что рождаемость всегда падает в условиях пандемии.
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По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергея Шульгина, оценить конечное влияние пандемии сейчас нельзя, однако уже видно, что она не способствует ни одному из процессов демографического развития.
В частности, по его словам, люди откладывают решение о том, чтобы завести ребенка, пандемия также не способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни, ресурсы перераспределяются на борьбу с коронавирусом.
Также миграционные потоки, которыми РФ могла пытаться компенсировать период естественной убыли населения, тоже остановились, добавил Шульгин. "Правительство, мне кажется, сделало вполне разумную вещь, оно <…> в процессе просматривания демографических траекторий", - уточнил он.
"Она (пандемия – ред.) влияет на все три составляющих, которые определяют численность населения и демографические проекты, здесь, к сожалению, это всем видно", - добавил эксперт.
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