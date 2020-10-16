https://ria.ru/20201016/migren-1580049599.html

Названы шесть продуктов, от которых следует отказаться при головной боли

При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T06:02

2020-10-16T06:02

2020-10-16T12:04

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank">La Vanguardia</a>.Как отметили диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес, причиной головной боли могут стать самые разнообразные факторы. "Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. <…> Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние", — пояснила Бакера.В частности, при головной боли следует отказаться от голубых сыров. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин. По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект. По словам специалистов, головную боль может вызывать и кофе. Три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами.Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки, подчеркнул Санчес.В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки, добавила Бакера.В целом, по словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа. "Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", — заключила она.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20201016/248332395.html" target="_blank">ИноСМИ>></a></em></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, в мире