https://ria.ru/20201016/migren-1580049599.html
Названы шесть продуктов, от которых следует отказаться при головной боли
При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T06:02
2020-10-16T06:02
2020-10-16T12:04
здоровье
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank">La Vanguardia</a>.Как отметили диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес, причиной головной боли могут стать самые разнообразные факторы. "Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. <…> Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние", — пояснила Бакера.В частности, при головной боли следует отказаться от голубых сыров. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин. По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект. По словам специалистов, головную боль может вызывать и кофе. Три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами.Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки, подчеркнул Санчес.В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки, добавила Бакера.В целом, по словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа. "Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", — заключила она.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20201016/248332395.html" target="_blank">ИноСМИ>></a></em></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество, в мире
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia
.
Как отметили диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес, причиной головной боли могут стать самые разнообразные факторы. "Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. <…> Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние", — пояснила Бакера.
В частности, при головной боли следует отказаться от голубых сыров. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин.
По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект.
По словам специалистов, головную боль может вызывать и кофе. Три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.
Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами.
Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки, подчеркнул Санчес.
В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки, добавила Бакера.
В целом, по словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа. "Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", — заключила она.
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