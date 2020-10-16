Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/migren-1580049599.html
Названы шесть продуктов, от которых следует отказаться при головной боли
При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T06:02
2020-10-16T12:04
здоровье
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/97183/04/971830472_0:236:2862:1846_1400x0_80_0_0_29d061e00b9c5bd1bdfb3db7d008f655.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank">La Vanguardia</a>.Как отметили диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес, причиной головной боли могут стать самые разнообразные факторы. "Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. &lt;…&gt; Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние", — пояснила Бакера.В частности, при головной боли следует отказаться от голубых сыров. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин. По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект. По словам специалистов, головную боль может вызывать и кофе. Три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами.Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки, подчеркнул Санчес.В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки, добавила Бакера.В целом, по словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа. "Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", — заключила она.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20201016/248332395.html" target="_blank">ИноСМИ&gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20201011/pokhudenie-1579247774.html
https://ria.ru/20201015/voda-1579866384.html
https://ria.ru/20201013/stress-1579500913.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/97183/04/971830472_107:0:2862:2066_1400x0_80_0_0_d10f2abeae4a52b505e4c131fdf4aa5c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество, в мире

Названы шесть продуктов, от которых следует отказаться при головной боли

06:02 16.10.2020 (обновлено: 12:04 16.10.2020)
 
© Fotolia / dream79Авокадо
Авокадо - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Fotolia / dream79
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia.
Как отметили диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес, причиной головной боли могут стать самые разнообразные факторы. "Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. <…> Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние", — пояснила Бакера.
Огурцы - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 09:26
Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
В частности, при головной боли следует отказаться от голубых сыров. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин.
По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект.
По словам специалистов, головную боль может вызывать и кофе. Три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.
Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами.
Вода - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 02:10
Диетолог рассказала, чем заменить воду
Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки, подчеркнул Санчес.
В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки, добавила Бакера.
В целом, по словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа. "Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", — заключила она.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Девушка с едой - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 02:10
Назван способ правильно заедать стресс
 
Обсудить4
ЗдоровьеОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В Госдуме ответили на слова Эрдогана о Крыме
Лента новостейМолния