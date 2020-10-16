СК ищет в красноярском минздраве виновных в просрочке лекарств
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против неустановленных чиновников минздрава Красноярского края, по халатности которых было закуплено лишних лекарств на 15 миллионов рублей, сообщает ГСУ СК региона.
По версии следствия, с 2018 по февраль 2020 года должностные лица краевого минздрава сформировали заявку на закупку лекарственного препарата без качественного и количественного определения его потребности. На основании данной заявки министерство здравоохранения в августе 2018 года заключило государственный контракт с одной из аптек на трехэтапную поставку препарата для обеспечения льготной категории граждан в общем количестве 1725 упаковок на общую сумму около 30 миллионов рублей.
"Вследствие произведенных поставок препарата без определения его потребности на медицинском складе по состоянию на март 2020 года осталась часть упаковок лекарства на общую сумму около 15 миллионов рублей, срок годности которого истек в феврале 2020 года. Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами министерства здравоохранения бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб на общую сумму около 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
"В отношении неустановленных должностных лиц министерства здравоохранения Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - сообщает региональный главк.
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