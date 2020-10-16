Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/lekarstva-1580051515.html
СК ищет в красноярском минздраве виновных в просрочке лекарств
Следователи возбудили уголовное дело против неустановленных чиновников минздрава Красноярского края, по халатности которых было закуплено лишних лекарств на 15... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:35
2020-10-16T07:35
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело против неустановленных чиновников минздрава <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, по халатности которых было закуплено лишних лекарств на 15 миллионов рублей, сообщает ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> региона.По версии следствия, с 2018 по февраль 2020 года должностные лица краевого минздрава сформировали заявку на закупку лекарственного препарата без качественного и количественного определения его потребности. На основании данной заявки министерство здравоохранения в августе 2018 года заключило государственный контракт с одной из аптек на трехэтапную поставку препарата для обеспечения льготной категории граждан в общем количестве 1725 упаковок на общую сумму около 30 миллионов рублей."В отношении неустановленных должностных лиц министерства здравоохранения Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - сообщает региональный главк.
https://ria.ru/20201014/lekarstva-1579701975.html
4
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

СК ищет в красноярском минздраве виновных в просрочке лекарств

07:35 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против неустановленных чиновников минздрава Красноярского края, по халатности которых было закуплено лишних лекарств на 15 миллионов рублей, сообщает ГСУ СК региона.
По версии следствия, с 2018 по февраль 2020 года должностные лица краевого минздрава сформировали заявку на закупку лекарственного препарата без качественного и количественного определения его потребности. На основании данной заявки министерство здравоохранения в августе 2018 года заключило государственный контракт с одной из аптек на трехэтапную поставку препарата для обеспечения льготной категории граждан в общем количестве 1725 упаковок на общую сумму около 30 миллионов рублей.
"Вследствие произведенных поставок препарата без определения его потребности на медицинском складе по состоянию на март 2020 года осталась часть упаковок лекарства на общую сумму около 15 миллионов рублей, срок годности которого истек в феврале 2020 года. Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами министерства здравоохранения бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб на общую сумму около 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
"В отношении неустановленных должностных лиц министерства здравоохранения Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - сообщает региональный главк.
Медицинский рецепт - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 09:50
В Госдуме оценили возможность бесплатной выдачи лекарств по рецепту
 
Обсудить4
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
Лента новостейМолния