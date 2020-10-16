https://ria.ru/20201016/lekarstva-1580051515.html

СК ищет в красноярском минздраве виновных в просрочке лекарств

Следователи возбудили уголовное дело против неустановленных чиновников минздрава Красноярского края, по халатности которых было закуплено лишних лекарств на 15... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:35

2020-10-16T07:35

2020-10-16T07:35

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело против неустановленных чиновников минздрава <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, по халатности которых было закуплено лишних лекарств на 15 миллионов рублей, сообщает ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> региона.По версии следствия, с 2018 по февраль 2020 года должностные лица краевого минздрава сформировали заявку на закупку лекарственного препарата без качественного и количественного определения его потребности. На основании данной заявки министерство здравоохранения в августе 2018 года заключило государственный контракт с одной из аптек на трехэтапную поставку препарата для обеспечения льготной категории граждан в общем количестве 1725 упаковок на общую сумму около 30 миллионов рублей."В отношении неустановленных должностных лиц министерства здравоохранения Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - сообщает региональный главк.

https://ria.ru/20201014/lekarstva-1579701975.html

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красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия