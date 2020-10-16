В Крыму прокомментировали решение США возобновить полеты у полуострова
13:50 16.10.2020 (обновлено: 14:20 16.10.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что американские власти, разрешив своим авиакомпаниям полеты гражданских лайнеров вблизи Крыма, высоко оценили уровень безопасности на полуострове.
США разрешили своим авиакомпаниям полеты в районе Симферополя, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркнуло, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает какого-либо признания Крыма российской территорией. Отмечается, что такое решение принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации США, осуществляющей рейсы над Черным морем.
"Это подтверждение того, что Крым — это безопасный регион. Все рассказы наших злопыхателей о том, как тут плохо, в какой опасности находятся люди, на самом деле не подтверждаются. Крым сегодня один из самых безопасных регионов на планете, поэтому мы всех сюда приглашаем", — сказал Константинов журналистам.
По его словам, решение американских властей, зная их консервативность и прагматичный подход, стоит воспринимать как высокую оценку деятельности России по обеспечению безопасности в регионе.
"С другой стороны, для крымчан — это еще один элемент ползучего признания Крыма (частью России. — Прим. ред.). Не за горами тот день, когда эта тема вообще исчезнет из мировой повестки", — добавил Константинов.