https://ria.ru/20201016/krym-1580114999.html

В Крыму прокомментировали решение США возобновить полеты у полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что американские власти, разрешив своим авиакомпаниям полеты гражданских лайнеров вблизи Крыма, высоко... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:50

2020-10-16T13:50

2020-10-16T14:20

черное море

владимир константинов

симферополь

сша

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a> заявил, что американские власти, разрешив своим авиакомпаниям полеты гражданских лайнеров вблизи Крыма, высоко оценили уровень безопасности на полуострове.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрешили своим авиакомпаниям полеты в районе <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркнуло, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает какого-либо признания Крыма российской территорией. Отмечается, что такое решение принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации США, осуществляющей рейсы над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>.По его словам, решение американских властей, зная их консервативность и прагматичный подход, стоит воспринимать как высокую оценку деятельности России по обеспечению безопасности в регионе."С другой стороны, для крымчан — это еще один элемент ползучего признания Крыма (частью России. — Прим. ред.). Не за горами тот день, когда эта тема вообще исчезнет из мировой повестки", — добавил Константинов.

https://ria.ru/20201016/krym-1580076580.html

Арсений Новиков Всё наладится... 13

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черное море

симферополь

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, владимир константинов, симферополь, сша, в мире