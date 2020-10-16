Ковид-контроль: в метро проверяют ношение масок и перчаток у пассажиров

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Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.