https://ria.ru/20201016/kovid-kontrol-v-metro-proveryayut-noshenie-masok-i-perchatok-u-passazhirov-1580155682.html
Ковид-контроль: в метро проверяют ношение масок и перчаток у пассажиров
Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.
2020-10-16T16:32
2020-10-16T16:32
2020-10-16T16:32
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Ковид-контроль: в московском метрополитене проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров
Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.
2020-10-16T16:32
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PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ковид-контроль: в метро проверяют ношение масок и перчаток у пассажиров
Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.
2020-10-16T16:32
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PT0M32S
Ковид-контроль: в метро проверяют ношение масок и перчаток у пассажиров
Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.