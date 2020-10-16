https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580205612.html

Число случаев COVID-19 в США превысило восемь миллионов

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США превысило 8 миллионов, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:55

2020-10-16T20:55

2020-10-16T21:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 8 миллионов, сообщил <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университет Джонса Хопкинса</a> со ссылкой на собственные подсчеты.По данным университета, в США зарегистрировано 8 008 402 случая заражения коронавирусом и более 217 тысяч смертей.Таким образом, США остаются на первом месте по обоим показателям.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире