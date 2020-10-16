https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580131519.html

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе развивается не по лучшему сценарию. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:05

2020-10-16T15:05

2020-10-16T15:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе развивается не по лучшему сценарию."К сожалению, ситуация (с коронавирусом - ред.) развивается не по лучшему сценарию. Нам нужно ещё раз убедиться, что каждый на своём месте делает все необходимое для контроля недопущения каких-либо нарушений, связанных с безопасностью по распространению эпидемии", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства в эфире <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканала "360"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество