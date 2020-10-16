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В Москве 1803 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Еще 1803 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 270 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра российской... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:07
2020-10-16T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1803 пациента вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 270 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 270 226", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве 1803 пациента вылечились от коронавируса за сутки

09:07 16.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Еще 1803 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 270 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 270 226", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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