https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580057762.html

В Москве 1803 пациента вылечились от коронавируса за сутки

Еще 1803 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 270 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра российской... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:07

2020-10-16T09:07

2020-10-16T09:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1803 пациента вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 270 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 270 226", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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