https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580057588.html

Робот Promobot спрогнозировал пик второй волны коронавируса в России

Пик второй волны коронавируса в России придется на 22 ноября, - такой прогноз дал российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот",... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:08

2020-10-16T09:08

2020-10-16T09:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

promobot

восточная европа

сбербанк россии

фонд "сколково"

пермь

сша

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Пик второй волны коронавируса в России придется на 22 ноября, - такой прогноз дал российский робот <a href="http://ria.ru/organization_Promobot/" target="_blank" data-auto="true">Promobot</a> компании-резидента <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> "Промобот", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы определили зависимость между числом выявленных нашими станциями случаев повышенной температуры и общим числом заболевших в первую волну. Применив математическую модель к текущим данным по второй волне, мы с высокой долей вероятности можем утверждать, что 22 ноября в России число новых случаев заражения достигнет своего максимума и вскоре начнет снижаться", — сообщил собеседник агентства.Прогноз основан на данных результатов более 500 тысяч измерений температуры с терминалов "Термоконтроль".При этом прогноз может быть скорректирован связи с тем, что ограничительные меры во время второй волны гораздо слабее. "Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше", - пояснили в компании.Автономные терминалы "Термоконтроль" представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса. Терминалы установлены в школах, на предприятиях и в общественных местах России, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и других стран.Компания "Промобот", основанная в 2015 году в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европе</a>. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанке</a>, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200611/1572806859.html

https://ria.ru/20201013/volna-1579544853.html

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восточная европа

пермь

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, promobot, восточная европа, сбербанк россии, фонд "сколково", пермь, сша, технологии