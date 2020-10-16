https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580049873.html

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

Рост числа случаев заражений коронавирусом, вероятно, продолжится до первой декады ноября, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T06:07

2020-10-16T06:07

2020-10-16T09:58

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579833966_0:710:2377:2047_1400x0_80_0_0_084f8acd5c9a123d2726f1642d210bf2.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Рост числа случаев заражений коронавирусом, вероятно, продолжится до первой декады ноября, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Ранее опрошенные РИА Новости вирусологи также сообщили, что пока рано говорить о выходе на плато: следует подождать до начала следующей недели.Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Я В ТАНКЕ а потом- небольшой спад, а после нового года, по новой. такие "прогнозы", мы все умеем делать. сезонность орви, никто не отменял. а корона- разновидность орви 28

Игорь Егоров Что то мне подсказывает, что это слишком оптимистичный прогноз. Как бы нам всем дружно не встретить Новый Год на карантине... Цитирую товарища Саахова: «Сам не хочу! Клянусь, честное слово!» 24

12

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество