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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580049873.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Рост числа случаев заражений коронавирусом, вероятно, продолжится до первой декады ноября, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T06:07
2020-10-16T09:58
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Рост числа случаев заражений коронавирусом, вероятно, продолжится до первой декады ноября, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Ранее опрошенные РИА Новости вирусологи также сообщили, что пока рано говорить о выходе на плато: следует подождать до начала следующей недели.Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
а потом- небольшой спад, а после нового года, по новой. такие "прогнозы", мы все умеем делать. сезонность орви, никто не отменял. а корона- разновидность орви
28
Что то мне подсказывает, что это слишком оптимистичный прогноз. Как бы нам всем дружно не встретить Новый Год на карантине... Цитирую товарища Саахова: «Сам не хочу! Клянусь, честное слово!»
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

06:07 16.10.2020 (обновлено: 09:58 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Рост числа случаев заражений коронавирусом, вероятно, продолжится до первой декады ноября, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост", — пояснил он.

Ранее опрошенные РИА Новости вирусологи также сообщили, что пока рано говорить о выходе на плато: следует подождать до начала следующей недели.
Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.
За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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