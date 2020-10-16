Глава ГКНБ Киргизии заявил, что пощады коррупционерам не будет
© Sputnik / Эркин Садыков
БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Новый глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что отныне пощады коррупционерам не будет.
"Я гарантирую: никакой пощады коррупционерам не будет! Больше не будет никаких откатов, никаких взяток. Не будет чиновник сразу на трех "Мерседесах" ездить. Такого больше не будет", - заявил он.
По словам главы ГКНБ, они также будут вести активную борьбу с организованной преступностью. "Если узнаете о каких-то фактах давления криминала на бизнес, или еще что-то такое, сразу сообщайте нам. Мы обязательно проведем тщательное расследование".
Как подчеркнул Ташиев, бандиты в Киргизии или должны научится жить по закону, или уехать, или отправиться за решетку. "Другого выбора и времени у них нет", - отметил он.
Ташиев, ближайший соратник и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова, был назначен главой ГКНБ в пятницу.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг объявил о своей отставке в обращении к народу. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.