https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580153366.html

Глава ГКНБ Киргизии рассказал о ситуации с делом против Атамбаева

Новый глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил РИА Новости, что в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева никаких... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:23

2020-10-16T16:23

2020-10-16T16:23

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Новый глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил РИА Новости, что в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева никаких противоправных действий предприниматься не будет, все будет по закону."При <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаеве</a> я увидел тюремную камеру, но тем не менее, в его сторону мы никаких противоправных действий принимать ни в коем случае не будем, все будет по закону", - сказал он агентству.Также Ташиев выразил мнение, что инцидент со стрельбой в автомобиль Атамбаева на митинге 9 октября должен быть тщательно расследован. "Атамбаев или кто-то другой, не имеет значения. Когда человек носит оружие и применяет его на улице - это обязательно должно расследоваться и наказываться", - подчеркнул он.Глава ГКНБ добавил, что к экс-президенту <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаю Жээнбекову</a>, который находится в СИЗО Госкомитета, он не заходил и не собирается.Ташиев, ближайший соратник и.о. президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, был назначен главой ГКНБ в пятницу.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг объявил о своей отставке в обращении к народу. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580146854.html

https://ria.ru/20201014/atambaev-1579761182.html

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580053550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире