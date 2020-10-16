Глава ГКНБ Киргизии рассказал о ситуации с делом против Атамбаева
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге своих сторонников у памятника Манасу в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Новый глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил РИА Новости, что в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева никаких противоправных действий предприниматься не будет, все будет по закону.
"При Атамбаеве я увидел тюремную камеру, но тем не менее, в его сторону мы никаких противоправных действий принимать ни в коем случае не будем, все будет по закону", - сказал он агентству.
Также Ташиев выразил мнение, что инцидент со стрельбой в автомобиль Атамбаева на митинге 9 октября должен быть тщательно расследован. "Атамбаев или кто-то другой, не имеет значения. Когда человек носит оружие и применяет его на улице - это обязательно должно расследоваться и наказываться", - подчеркнул он.
Глава ГКНБ добавил, что к экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову, который находится в СИЗО Госкомитета, он не заходил и не собирается.
Ташиев, ближайший соратник и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова, был назначен главой ГКНБ в пятницу.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг объявил о своей отставке в обращении к народу. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.