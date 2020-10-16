https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580146854.html
В Киргизии пересмотрят дело против и.о. президента Жапарова
Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова, возбужденное в 2013 году, будет полностью пересмотрено, заявил в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:06
2020-10-16T16:06
2020-10-16T16:30
протесты в бишкеке
садыр жапаров
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, возбужденное в 2013 году, будет полностью пересмотрено, заявил в пятницу на пресс-конференции новый глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев."Вы знаете, суд отправил его (Жапарова - ред.) дело на пересмотр, и оно будет полностью пересмотрено", - заявил он.Ближайший соратник Жапарова был назначен главой ГКНБ в пятницу, 16 октября.
https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580154919.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, киргизия, в мире