https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580146854.html

В Киргизии пересмотрят дело против и.о. президента Жапарова

Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова, возбужденное в 2013 году, будет полностью пересмотрено, заявил в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:06

2020-10-16T16:06

2020-10-16T16:30

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, возбужденное в 2013 году, будет полностью пересмотрено, заявил в пятницу на пресс-конференции новый глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев."Вы знаете, суд отправил его (Жапарова - ред.) дело на пересмотр, и оно будет полностью пересмотрено", - заявил он.Ближайший соратник Жапарова был назначен главой ГКНБ в пятницу, 16 октября.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580154919.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире