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https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580146854.html
В Киргизии пересмотрят дело против и.о. президента Жапарова
Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова, возбужденное в 2013 году, будет полностью пересмотрено, заявил в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:06
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протесты в бишкеке
садыр жапаров
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, возбужденное в 2013 году, будет полностью пересмотрено, заявил в пятницу на пресс-конференции новый глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев."Вы знаете, суд отправил его (Жапарова - ред.) дело на пересмотр, и оно будет полностью пересмотрено", - заявил он.Ближайший соратник Жапарова был назначен главой ГКНБ в пятницу, 16 октября.
https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580154919.html
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садыр жапаров, киргизия, в мире

В Киргизии пересмотрят дело против и.о. президента Жапарова

16:06 16.10.2020 (обновлено: 16:30 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова, возбужденное в 2013 году, будет полностью пересмотрено, заявил в пятницу на пресс-конференции новый глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.
"Вы знаете, суд отправил его (Жапарова - ред.) дело на пересмотр, и оно будет полностью пересмотрено", - заявил он.
Ближайший соратник Жапарова был назначен главой ГКНБ в пятницу, 16 октября.
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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