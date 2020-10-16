Глава ГКНБ Киргизии заявил, что не допустит политических преследований
15:57 16.10.2020 (обновлено: 16:08 16.10.2020)
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанкМитингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку
© Sputnik / Эркин Садыков
БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Новый глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил РИА Новости, что не допустит политических преследований в республике.
“При нас никаких политических преследований никогда не будет! Мы сами через все это прошли. Мы знаем, что это такое, поэтому никогда не начнем этого. У нас в стране много проблем, таких как коррупция, бандитизм. Наша задача - бороться с ними, а не с политическими оппонентами. Мы очистим общество от этих вредных примесей”, - сказал он, отвечая на вопрос агентства.
Ближайший соратник и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова был назначен главой ГКНБ в пятницу.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг объявил о своей отставке в обращении к народу. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.