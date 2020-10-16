https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580143828.html

Глава ГКНБ Киргизии заявил, что не допустит политических преследований

Новый глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил РИА Новости, что не допустит политических преследований в республике. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:57

2020-10-16T15:57

2020-10-16T16:08

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Новый глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил РИА Новости, что не допустит политических преследований в республике.“При нас никаких политических преследований никогда не будет! Мы сами через все это прошли. Мы знаем, что это такое, поэтому никогда не начнем этого. У нас в стране много проблем, таких как коррупция, бандитизм. Наша задача - бороться с ними, а не с политическими оппонентами. Мы очистим общество от этих вредных примесей”, - сказал он, отвечая на вопрос агентства.Ближайший соратник и.о. президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> был назначен главой ГКНБ в пятницу.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в четверг объявил о своей отставке в обращении к народу. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580141223.html

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Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту. 2020-10-16T15:57 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире