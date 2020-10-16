Жээнбекову сохранили все привилегии, положенные экс-президенту
15:45 16.10.2020 (обновлено: 15:59 16.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сохранил экс-президенту республики Сооронбаю Жээнбекову все привилегии, подписав указ об экс-президенте, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства страны.
"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об экс-президенте Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекове. В соответствии с законом Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" экс-президенту Кыргызской Республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания", - говорится в сообщении.
Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, Жапаров заявил, что спикер парламента страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина. В пятницу Исаев лично подтвердил отказ занять пост президента.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.