https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580056226.html

Депутат парламента Киргизии попросил Жапарова распустить сторонников

Депутат парламента Киргизии Айнуру Алтыбаева попросила премьер-министра Садыра Жапарова распустить сторонников по домам. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:50

2020-10-16T08:50

2020-10-16T09:59

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Депутат парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Айнуру Алтыбаева попросила премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> распустить сторонников по домам."Они давно митингуют. Отпустите ребят домой, к их матерям. Они с тревогой ждут их", - заявила она на заседании парламента в пятницу.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Садыр Жапаров заявил, что спикер парламента страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина. В пятницу Исаев лично подтвердил отказ занять пост президента.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.

https://ria.ru/20201016/bishkek-1580053977.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту. 2020-10-16T08:50 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире