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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580055273.html
Парламент Киргизии принял к сведению отставку президента Жээнбекова
Парламент Киргизии принял к сведению отставку президента Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:35
2020-10-16T09:59
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> принял к сведению отставку президента <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания."Сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) в государственной резиденции "Ала-Арча" депутаты приняли к сведению отставку президента КР Сооронбая Жээнбекова", - заявил представитель пресс-службы.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что спикер парламента страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина. В пятницу Исаев лично подтвердил отказ занять пост президента.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.
https://ria.ru/20201016/bishkek-1580053977.html
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Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты
Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

Парламент Киргизии принял к сведению отставку президента Жээнбекова

08:35 16.10.2020 (обновлено: 09:59 16.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии принял к сведению отставку президента Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания.
"Сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) в государственной резиденции "Ала-Арча" депутаты приняли к сведению отставку президента КР Сооронбая Жээнбекова", - заявил представитель пресс-службы.
Участники митинга на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 08:22Протесты в Бишкеке
В центре Бишкека собирается очередной митинг
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Садыр Жапаров заявил, что спикер парламента страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина. В пятницу Исаев лично подтвердил отказ занять пост президента.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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