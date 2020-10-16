https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580052555.html

ЦИК Киргизии назвал возможные даты проведения выборов

Президентские выборы в Киргизии могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские - 20 декабря этого года, заявила журналистам в пятницу глава ЦИК республики... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:56

2020-10-16T07:56

2020-10-16T07:56

протесты в бишкеке

нуржан шайлдабекова

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские - 20 декабря этого года, заявила журналистам в пятницу глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person_Nurzhan_SHajjldabekova/" target="_blank" data-auto="true">Нуржан Шайлдабекова</a>."Парламентские выборы могут пройти 20 декабря", - заявила она."Возможно, выборы президента страны будут назначены на 17 января 2021 года", - добавила Шайлдабекова.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580052456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нуржан шайлдабекова, бишкек, киргизия, в мире