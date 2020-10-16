https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580052456.html
Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента
Спикер парламента Киргизии Канат Исаев официально заявил, что отказывается исполнять обязанности президента. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:52
2020-10-16T07:52
2020-10-16T10:23
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Спикер парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Канат Исаев официально заявил, что отказывается исполнять обязанности президента.Накануне глава государства <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно Конституции, его полномочия переходят к спикеру парламента, а если спикер не может исполнять обязанности — к премьер-министру. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что Исаев отказался занимать высшую должность.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. Несколько дней спустя беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html
4
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты
Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту.
2020-10-16T07:52
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PT0M20S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире