https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580052094.html

В ЕС "приняли к сведению" отставку президента Киргизии

Передача полномочий президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова премьеру Садыру Жапарову вызвала "серьезные вопросы" у Европейского союза, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:47

2020-10-16T07:47

2020-10-16T07:47

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Передача полномочий президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> премьеру <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыру Жапарову</a> вызвала "серьезные вопросы" у Европейского союза, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.По его словам, в ЕС отставку Сооронбая Жээнбекова "приняли к сведению".По словам главного дипломата ЕС, демократический путь Киргизии принес стабильность, экономический рост и значительные возможности и выгоды непосредственно гражданам страны. "Именно поэтому ЕС и Кыргызская Республика заключили в 2019 году Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Помимо этого, ЕС также предоставляет республике односторонние торговые преференции. Европейский союз полностью поддерживает демократический прогресс Кыргызской Республики и уверен, что он будет обеспечен и в будущем", - подытожил он.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579970149.html

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579966233.html

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579962886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире