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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580065086.html
Власти Карабаха сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана
Вооруженные силы Азербайджана обстреливали населенные пункты в Карабахе, сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:08
2020-10-16T10:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обстреливали населенные пункты в Карабахе, сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха, нарушая все положения международных конвенций", - говорится на странице службы в Facebook.Отмечается, что в ночь на пятницу интенсивному артиллерийскому обстрелу подверглось село Кармир Шука, а утром – Бердашен Мартунинского района. "Артиллерийские удары были нанесены также по селам Тох Гадрутского района, Тигранаван, Айгеовит и Ахавно Кашатагского района. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется", - отмечается в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Власти Карабаха сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана

10:08 16.10.2020
 
© Фото : Армия обороны АрцахаВоеннослужащие армии обороны Арцаха
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреливали населенные пункты в Карабахе, сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха, нарушая все положения международных конвенций", - говорится на странице службы в Facebook.
Отмечается, что в ночь на пятницу интенсивному артиллерийскому обстрелу подверглось село Кармир Шука, а утром – Бердашен Мартунинского района. "Артиллерийские удары были нанесены также по селам Тох Гадрутского района, Тигранаван, Айгеовит и Ахавно Кашатагского района. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется", - отмечается в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Источники в Сирии рассказали об отправке боевиков в Карабах
В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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