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https://ria.ru/20201016/genom-1580185361.html
Ученый предложил метод оценки рисков при редактировании генома
Стандарты исследования безопасности лекарств надо будет применять и для оценки возможных рисков технологий редактирования генов в человеческих клетках для... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:35
2020-10-16T18:35
риа наука
павел волчков
открытия - риа наука
московский физико-технический институт
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Стандарты исследования безопасности лекарств надо будет применять и для оценки возможных рисков технологий редактирования генов в человеческих клетках для лечения болезней, считает руководитель лаборатории геномной инженерии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Московского физико-технического института</a>, директор Института персонализированной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_pavel-volchkov-/" target="_blank" data-auto="true">Павел Волчков</a>.Он принимал участие во всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", которая прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Среди основных тем форума - правовое обеспечение развития генетических технологий в России; возможности и этические ограничения диагностического геномного тестирования, биоэтические проблемы генно-клеточных технологий терапии; роль биоэтического образования в развитии биотехнологий, и другие."Стороннему наблюдателю, который увидит, за что на прошлой неделе дали Нобелевскую премию, покажется: "Ух ты, а это ведь уже с нами". Но надо понимать, что эта технология редактирования генома развивается пока не так быстро, как, скажем, IT-технологии. И говорить о массовом редактировании генома пока не приходится", - сказал Волчков РИА Новости в кулуарах конференции.По его словам, хочется быстрее увидеть реально действующие методы исправления генетических нарушений. "Я, как ученый, об этом мечтаю. Потому что понимаю, какую колоссальную пользу это принесет системе здравоохранения, здоровью людей. Но для родителей, чьи дети страдают генетическими болезнями, время течет крайне медленно", - добавил ученый.Волчков отметил, что у ученых есть понимание гипотетических рисков редактирования генома. "Но мы понимаем, что у любой технологии есть оборотная сторона, ведь и практически любой фармацевтический препарат несет побочные эффекты", - сказал Волчков.Для современной фармацевтики сложился алгоритм проверки безопасности и эффективности новых препаратов в ходе доклинических и клинических испытаний. "Этот алгоритм, как мне кажется, логично перекладывать и на технологию редактирования клеточного генома, когда она станет еще более совершенна", - отметил эксперт.Самые первые технологии адресного редактирования генома, основанные на разработках нынешних нобелевских лауреатов, несли риск одновременного возникновения других генетических мутаций, но сейчас уже появляются более прогрессивные подходы, пояснил Волчков. "Я уверен, что будут новые технологии редактирования, которые понизят уровень возможных неточностей по сравнению с естественной частотой генетических мутаций", - резюмировал он.Ранее Нобелевская премия по химии за 2020 год была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - генетический "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов и который удалось в качестве "молекулярных ножниц" приспособить для адресного редактирования генов и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов.
https://ria.ru/20201016/rpts-1580153187.html
https://ria.ru/20201016/deti-1580177906.html
https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html
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павел волчков , открытия - риа наука, московский физико-технический институт

Ученый предложил метод оценки рисков при редактировании генома

18:35 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Института персонализированной медицины НМИЦ эндокринологии Минздрава России Павел Волчков во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Директор Института персонализированной медицины НМИЦ эндокринологии Минздрава России Павел Волчков во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Стандарты исследования безопасности лекарств надо будет применять и для оценки возможных рисков технологий редактирования генов в человеческих клетках для лечения болезней, считает руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института, директор Института персонализированной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Павел Волчков.
Он принимал участие во всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", которая прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Среди основных тем форума - правовое обеспечение развития генетических технологий в России; возможности и этические ограничения диагностического геномного тестирования, биоэтические проблемы генно-клеточных технологий терапии; роль биоэтического образования в развитии биотехнологий, и другие.
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"Стороннему наблюдателю, который увидит, за что на прошлой неделе дали Нобелевскую премию, покажется: "Ух ты, а это ведь уже с нами". Но надо понимать, что эта технология редактирования генома развивается пока не так быстро, как, скажем, IT-технологии. И говорить о массовом редактировании генома пока не приходится", - сказал Волчков РИА Новости в кулуарах конференции.
По его словам, хочется быстрее увидеть реально действующие методы исправления генетических нарушений. "Я, как ученый, об этом мечтаю. Потому что понимаю, какую колоссальную пользу это принесет системе здравоохранения, здоровью людей. Но для родителей, чьи дети страдают генетическими болезнями, время течет крайне медленно", - добавил ученый.
Волчков отметил, что у ученых есть понимание гипотетических рисков редактирования генома. "Но мы понимаем, что у любой технологии есть оборотная сторона, ведь и практически любой фармацевтический препарат несет побочные эффекты", - сказал Волчков.
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Для современной фармацевтики сложился алгоритм проверки безопасности и эффективности новых препаратов в ходе доклинических и клинических испытаний. "Этот алгоритм, как мне кажется, логично перекладывать и на технологию редактирования клеточного генома, когда она станет еще более совершенна", - отметил эксперт.
Самые первые технологии адресного редактирования генома, основанные на разработках нынешних нобелевских лауреатов, несли риск одновременного возникновения других генетических мутаций, но сейчас уже появляются более прогрессивные подходы, пояснил Волчков. "Я уверен, что будут новые технологии редактирования, которые понизят уровень возможных неточностей по сравнению с естественной частотой генетических мутаций", - резюмировал он.
Ранее Нобелевская премия по химии за 2020 год была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - генетический "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов и который удалось в качестве "молекулярных ножниц" приспособить для адресного редактирования генов и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов.
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