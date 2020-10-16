https://ria.ru/20201016/dezinfektsiya-1580136171.html

В Москве возобновят дезинфекцию общественных пространств

Дезинфекция общественных пространств возобновится в Москве в октябре из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщается в материалах... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:22

2020-10-16T15:22

2020-10-16T15:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

автомобильные дороги

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Дезинфекция общественных пространств возобновится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в октябре из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, распространённых в пятницу."Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами", - говорится в сообщении.Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.Также дезинфекции подлежат территории в местах массового скопления людей - вблизи автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта.Весной и в начале лета ГБУ "<a href="http://ria.ru/organization_Avtomobilnye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">Автомобильные дороги</a>" и другие организации Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили большой объем работ по дезинфекции городских территорий. Регулярной обработке подлежали проезжая часть и тротуары городских улиц, дворовые территории, фасады и подъезды домов, места накопления бытовых отходов, а также мусоровозы.В настоящее время в постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, автомобильные дороги, москва, общество