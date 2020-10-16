Онлайн-конференция о влиянии COVID – 19 на иммунитет детей
21 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иммунитет детей в период пандемии COVID – 19".
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Участники:
- председатель Исполкома Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла НАМАЗОВА – БАРАНОВА;
- главный детский онколог – гематолог Минздрава России, академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор Издательского дома "АБВ – пресс" Леонид НАУМОВ;
- руководитель Фонда "Спартак – детям" Ирина РАЗИНЬКИНА.
Часто ли дети болеют коронавирусной инфекцией? Как протекает у них это заболевание? Почему детей не прививают от этого вируса? Как понять, что ребенок не болеет, но может быть переносчиком коронавируса? В ходе мероприятия будут обсуждаться эти и иные вопросы.
Также участники онлайн-конференции представят самое полное "Руководство участкового и семейного врача – педиатра", вышедшее в постсоветскую эпоху. Идейным вдохновителем этого двухлетнего труда объемом 4 500 страниц стал академик РАН, главный детский онколог – гематолог Минздрава России Александр Румянцев.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Исполкома Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла НАМАЗОВА – БАРАНОВА;
- главный детский онколог – гематолог Минздрава России, академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор Издательского дома "АБВ – пресс" Леонид НАУМОВ;
- руководитель Фонда "Спартак – детям" Ирина РАЗИНЬКИНА.
Часто ли дети болеют коронавирусной инфекцией? Как протекает у них это заболевание? Почему детей не прививают от этого вируса? Как понять, что ребенок не болеет, но может быть переносчиком коронавируса? В ходе мероприятия будут обсуждаться эти и иные вопросы.
Также участники онлайн-конференции представят самое полное "Руководство участкового и семейного врача – педиатра", вышедшее в постсоветскую эпоху. Идейным вдохновителем этого двухлетнего труда объемом 4 500 страниц стал академик РАН, главный детский онколог – гематолог Минздрава России Александр Румянцев.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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