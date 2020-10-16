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Онлайн-конференция о влиянии COVID – 19 на иммунитет детей
21 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иммунитет детей в период пандемии COVID – 19".
2020-10-16T16:20
2020-10-16T16:20
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201021/952942199.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники: <br></strong>-&nbsp;председатель Исполкома Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла&nbsp; НАМАЗОВА – БАРАНОВА; <br>- главный детский онколог – гематолог Минздрава России,&nbsp; академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;<br>- генеральный директор Издательского дома "АБВ – пресс" Леонид НАУМОВ;<br>- руководитель Фонда "Спартак – детям" Ирина РАЗИНЬКИНА.<br><br>Часто ли&nbsp;дети болеют&nbsp;коронавирусной инфекцией? Как протекает у них это заболевание? Почему детей&nbsp; не прививают от этого вируса? Как понять, что ребенок не болеет, но может быть переносчиком коронавируса?&nbsp; В ходе мероприятия будут обсуждаться эти и иные вопросы. <br>Также участники онлайн-конференции представят&nbsp; самое полное "Руководство участкового и семейного врача – педиатра", вышедшее в постсоветскую эпоху. Идейным вдохновителем этого двухлетнего труда объемом 4 500 страниц&nbsp; стал академик РАН, главный детский&nbsp; онколог – гематолог Минздрава России Александр Румянцев.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о влиянии COVID – 19 на иммунитет детей

16:20 16.10.2020
 
Читать ria.ru в
21 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иммунитет детей в период пандемии COVID – 19".
Задать вопрос

Участники:
- председатель Исполкома Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла  НАМАЗОВА – БАРАНОВА;
- главный детский онколог – гематолог Минздрава России,  академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор Издательского дома "АБВ – пресс" Леонид НАУМОВ;
- руководитель Фонда "Спартак – детям" Ирина РАЗИНЬКИНА.

Часто ли дети болеют коронавирусной инфекцией? Как протекает у них это заболевание? Почему детей  не прививают от этого вируса? Как понять, что ребенок не болеет, но может быть переносчиком коронавируса?  В ходе мероприятия будут обсуждаться эти и иные вопросы.
Также участники онлайн-конференции представят  самое полное "Руководство участкового и семейного врача – педиатра", вышедшее в постсоветскую эпоху. Идейным вдохновителем этого двухлетнего труда объемом 4 500 страниц  стал академик РАН, главный детский  онколог – гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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