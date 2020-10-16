https://ria.ru/20201016/covid-1580152467.html

Онлайн-конференция о влиянии COVID – 19 на иммунитет детей

21 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иммунитет детей в период пандемии COVID – 19".

2020-10-16T16:20

2020-10-16T16:20

2020-10-16T16:20

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201021/952942199.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники: <br></strong>- председатель Исполкома Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла НАМАЗОВА – БАРАНОВА; <br>- главный детский онколог – гематолог Минздрава России, академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;<br>- генеральный директор Издательского дома "АБВ – пресс" Леонид НАУМОВ;<br>- руководитель Фонда "Спартак – детям" Ирина РАЗИНЬКИНА.<br><br>Часто ли дети болеют коронавирусной инфекцией? Как протекает у них это заболевание? Почему детей не прививают от этого вируса? Как понять, что ребенок не болеет, но может быть переносчиком коронавируса? В ходе мероприятия будут обсуждаться эти и иные вопросы. <br>Также участники онлайн-конференции представят самое полное "Руководство участкового и семейного врача – педиатра", вышедшее в постсоветскую эпоху. Идейным вдохновителем этого двухлетнего труда объемом 4 500 страниц стал академик РАН, главный детский онколог – гематолог Минздрава России Александр Румянцев.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы