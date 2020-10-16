https://ria.ru/20201016/bronetekhnika-1580099495.html

В ЛНР обвинили силовиков в размещении бронетехники в жилом районе

Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольном Киеву селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:55

2020-10-16T12:55

2020-10-16T12:55

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольном <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> селе Новозвановка у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a>."За прошедшие сутки выявлено пять единиц боевых машин пехоты и один бронетранспортер МТ-ЛБ из состава 30 бригады <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> в жилых районах населенного пункта Новозвановка", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, данные действия нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201013/donbass-1579527439.html

донбасс

луганская народная республика

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире