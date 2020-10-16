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В ЛНР обвинили силовиков в размещении бронетехники в жилом районе
Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольном Киеву селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:55
2020-10-16T12:55
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольном <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> селе Новозвановка у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a>."За прошедшие сутки выявлено пять единиц боевых машин пехоты и один бронетранспортер МТ-ЛБ из состава 30 бригады <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> в жилых районах населенного пункта Новозвановка", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, данные действия нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201013/donbass-1579527439.html
донбасс
луганская народная республика
киев
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

В ЛНР обвинили силовиков в размещении бронетехники в жилом районе

12:55 16.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольном Киеву селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"За прошедшие сутки выявлено пять единиц боевых машин пехоты и один бронетранспортер МТ-ЛБ из состава 30 бригады ВСУ в жилых районах населенного пункта Новозвановка", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, данные действия нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
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