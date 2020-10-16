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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201016/bishkek-1580093732.html
В Бишкеке прекратились митинги и акции протеста
Массовые акции протеста и митинги в Бишкеке прекратились, места, где почти каждый день собирались по несколько тысяч человек, опустели, передает корреспондент... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:25
2020-10-16T12:25
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
андрей исаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Массовые акции протеста и митинги в Бишкеке прекратились, места, где почти каждый день собирались по несколько тысяч человек, опустели, передает корреспондент РИА Новости.Ранее неоднократно сообщалось о проведении акций протеста в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. В течении более чем десяти дней люди практически ежедневно собирались в центральной части города и требовали отставки президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> и спикера парламента Каната Исаева. Также были акции в поддержку премьера страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.Сейчас все акции протеста и митинги в Бишкеке закончились. Опустела площадь у дома правительства, где практически ежедневно собирались несколько тысяч человек. Также нет митингующих у резиденции главы Киргизии. Обстановка у зданий силовых структур, генерального штаба и органов государственной безопасности спокойная. Скоплений людей также нет возле мэрии и других муниципальных органов.Окончание акций протеста и митингов совпало с отставкой Жээнбекова и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Исаева</a>. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали семь человек.
https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580053550.html
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, андрей исаев, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке прекратились митинги и акции протеста

12:25 16.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Массовые акции протеста и митинги в Бишкеке прекратились, места, где почти каждый день собирались по несколько тысяч человек, опустели, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее неоднократно сообщалось о проведении акций протеста в центре Бишкека. В течении более чем десяти дней люди практически ежедневно собирались в центральной части города и требовали отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и спикера парламента Каната Исаева. Также были акции в поддержку премьера страны Садыра Жапарова.
Сейчас все акции протеста и митинги в Бишкеке закончились. Опустела площадь у дома правительства, где практически ежедневно собирались несколько тысяч человек. Также нет митингующих у резиденции главы Киргизии. Обстановка у зданий силовых структур, генерального штаба и органов государственной безопасности спокойная. Скоплений людей также нет возле мэрии и других муниципальных органов.
Окончание акций протеста и митингов совпало с отставкой Жээнбекова и Исаева. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали семь человек.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновАндрей ИсаевБишкекКиргизияВ мире
 
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