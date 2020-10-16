В Бишкеке прекратились митинги и акции протеста
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Массовые акции протеста и митинги в Бишкеке прекратились, места, где почти каждый день собирались по несколько тысяч человек, опустели, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее неоднократно сообщалось о проведении акций протеста в центре Бишкека. В течении более чем десяти дней люди практически ежедневно собирались в центральной части города и требовали отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и спикера парламента Каната Исаева. Также были акции в поддержку премьера страны Садыра Жапарова.
Сейчас все акции протеста и митинги в Бишкеке закончились. Опустела площадь у дома правительства, где практически ежедневно собирались несколько тысяч человек. Также нет митингующих у резиденции главы Киргизии. Обстановка у зданий силовых структур, генерального штаба и органов государственной безопасности спокойная. Скоплений людей также нет возле мэрии и других муниципальных органов.
Окончание акций протеста и митингов совпало с отставкой Жээнбекова и Исаева. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали семь человек.