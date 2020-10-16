https://ria.ru/20201016/bishkek-1580093732.html

В Бишкеке прекратились митинги и акции протеста

Массовые акции протеста и митинги в Бишкеке прекратились, места, где почти каждый день собирались по несколько тысяч человек, опустели, передает корреспондент... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:25

2020-10-16T12:25

2020-10-16T12:25

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

андрей исаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Массовые акции протеста и митинги в Бишкеке прекратились, места, где почти каждый день собирались по несколько тысяч человек, опустели, передает корреспондент РИА Новости.Ранее неоднократно сообщалось о проведении акций протеста в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. В течении более чем десяти дней люди практически ежедневно собирались в центральной части города и требовали отставки президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> и спикера парламента Каната Исаева. Также были акции в поддержку премьера страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.Сейчас все акции протеста и митинги в Бишкеке закончились. Опустела площадь у дома правительства, где практически ежедневно собирались несколько тысяч человек. Также нет митингующих у резиденции главы Киргизии. Обстановка у зданий силовых структур, генерального штаба и органов государственной безопасности спокойная. Скоплений людей также нет возле мэрии и других муниципальных органов.Окончание акций протеста и митингов совпало с отставкой Жээнбекова и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Исаева</a>. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали семь человек.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580053550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, андрей исаев, бишкек, киргизия, в мире