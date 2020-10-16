https://ria.ru/20201016/bishkek-1580061064.html

В Бишкеке планируют убрать блокпосты

Военные блокпосты, выставленные на въездах и выездах в столицу Киргизии, могут убрать уже в пятницу, сообщил РИА Новости представитель генерального штаба. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:40

2020-10-16T09:40

2020-10-16T11:02

сооронбай жээнбеков

протесты в бишкеке

садыр жапаров

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Военные блокпосты, выставленные на въездах и выездах в столицу Киргизии, могут убрать уже в пятницу, сообщил РИА Новости представитель генерального штаба.Ранее в генштабе сообщили РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> выставлены на всех въездах и выездах из <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Их задача поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа и введенного правительством ЧП. Позже парламент Киргизии принял решение отменить чрезвычайное положение."В течение суток подразделения будут выведены и вернутся в свои расположения", - сказал собеседник агентства.Ранее у стен дома правительства в центре Бишкека собрались сотни митингующих, которые требовали отставки главы государства <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> и спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева. Также одним из требований было назначение <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> на пост премьера. Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек.

https://ria.ru/20201016/bishkek-1580053977.html

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киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента. Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек. 2020-10-16T09:40 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, садыр жапаров, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире