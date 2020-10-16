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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201016/bishkek-1580061064.html
В Бишкеке планируют убрать блокпосты
Военные блокпосты, выставленные на въездах и выездах в столицу Киргизии, могут убрать уже в пятницу, сообщил РИА Новости представитель генерального штаба. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:40
2020-10-16T11:02
сооронбай жээнбеков
протесты в бишкеке
садыр жапаров
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Военные блокпосты, выставленные на въездах и выездах в столицу Киргизии, могут убрать уже в пятницу, сообщил РИА Новости представитель генерального штаба.Ранее в генштабе сообщили РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> выставлены на всех въездах и выездах из <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Их задача поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа и введенного правительством ЧП. Позже парламент Киргизии принял решение отменить чрезвычайное положение."В течение суток подразделения будут выведены и вернутся в свои расположения", - сказал собеседник агентства.Ранее у стен дома правительства в центре Бишкека собрались сотни митингующих, которые требовали отставки главы государства <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> и спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева. Также одним из требований было назначение <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> на пост премьера. Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек.
https://ria.ru/20201016/bishkek-1580053977.html
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Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента. Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек.
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сооронбай жээнбеков, садыр жапаров, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке планируют убрать блокпосты

09:40 16.10.2020 (обновлено: 11:02 16.10.2020)
 
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанкМитингующие у дома правительства в Бишкеке
Митингующие у дома правительства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Sputnik / Эркин Садыков
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Военные блокпосты, выставленные на въездах и выездах в столицу Киргизии, могут убрать уже в пятницу, сообщил РИА Новости представитель генерального штаба.
Ранее в генштабе сообщили РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил Киргизии выставлены на всех въездах и выездах из Бишкека. Их задача поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа и введенного правительством ЧП. Позже парламент Киргизии принял решение отменить чрезвычайное положение.
Участники митинга на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 08:22Протесты в Бишкеке
В центре Бишкека собирается очередной митинг
"В течение суток подразделения будут выведены и вернутся в свои расположения", - сказал собеседник агентства.
Ранее у стен дома правительства в центре Бишкека собрались сотни митингующих, которые требовали отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова и спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева. Также одним из требований было назначение Садыра Жапарова на пост премьера. Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек.
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековСадыр ЖапаровКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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