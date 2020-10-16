https://ria.ru/20201016/bishkek-1580053977.html
В центре Бишкека собирается очередной митинг
Очередной митинг собирается у дома правительства в центре Бишкека, активисты подключают звуковую аппаратуру, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:22
2020-10-16T08:22
2020-10-16T08:22
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Очередной митинг собирается у дома правительства в центре Бишкека, активисты подключают звуковую аппаратуру, передает корреспондент РИА Новости.На площади в центре столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> стоят два автобуса, которые привезли людей для участия в акции, у входа в здание установлена звуковая аппаратура.Большого скопления людей пока нет. Правительственное здание работает в штатном режиме, ситуация спокойная.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580052456.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, киргизия, в мире