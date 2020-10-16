https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580214299.html

Эксперт призвала подумать о правовом регулировании новых биотехнологий

Этические вопросы, связанные с развитием технологий редактирования генома человека, должны широко обсуждаться на экспертных площадках с участием как... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T22:44

2020-10-16T22:44

2020-10-16T22:49

риа наука

мария воронцова

открытия - риа наука

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Этические вопросы, связанные с развитием технологий редактирования генома человека, должны широко обсуждаться на экспертных площадках с участием как ученых-генетиков, так и специалистов в области биоэтики и права, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Voroncova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Воронцова</a>.Она приняла участие во всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", прошедшей в пресс-центре МИА "Россия сегодня", где стала модератором круглого стола по теме "Редактирование генома половых клеток и эмбриона человека: социогуманитарная экспертиза".Среди основных тем форума - правовое обеспечение развития генетических технологий в России, возможности и этические ограничения диагностического геномного тестирования, биоэтические проблемы генно-клеточных технологий терапии, роль биоэтического образования в развитии биотехнологий и другие."Мы должны задуматься о правовом регулировании новых технологий, и однозначно институт права не должен отставать от них", - сказала Воронцова РИА Новости."Здесь очень важна биоэтическая, моральная составляющая. И биоэтика как наука, как ответвление мышления человека в данном случае, как я это вижу, может нам серьезно помочь осмыслить любую новую технологию до того, как институт права будет иметь такую возможность", - добавила она.По мнению специалиста, параллельно с разработкой подходов к редактированию генома очень важно усилить обсуждение этической составляющей новых технологий, причем делать это в широком формате, с участием не только самих генетиков и молекулярных биологов, но и специалистов в области биоэтики и права. "Я однозначно считаю, что это необходимо. Данные технологии в ближайшем будущем затронут жизни живых людей, которых будут лечить живые врачи. И судьба как пациентов, так и врачей будет зависеть от того, как мы станем развивать не только эти технологии, но и отношение к ним", - подчеркнула Воронцова."И, конечно, позиция общества здесь будет чрезвычайно важна и сможет предопределить судьбу этих технологий, потому что именно простые люди станут их непосредственными потребителями", - добавила она.

https://ria.ru/20201016/genetika-1580197953.html

https://ria.ru/20201016/nauka-1580142705.html

https://ria.ru/20201016/genom-1580121122.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария воронцова, открытия - риа наука, общество