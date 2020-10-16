https://ria.ru/20201016/betelgeyze-1580110283.html

Найдено объяснение странного поведения звезды Бетельгейзе

Новое исследование звезды-гиганта Бетельгейзе позволило точнее определить ее параметры, а также объяснить резкие падения яркости, наблюдавшиеся в последнее... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:35

2020-10-16T13:35

2020-10-16T13:35

риа наука

астрофизика

космос - риа наука

австралийский национальный университет

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Новое исследование звезды-гиганта Бетельгейзе позволило точнее определить ее параметры, а также объяснить резкие падения яркости, наблюдавшиеся в последнее время. Результаты <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abb8db" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале The Astrophysical Journal.Входящая в созвездие Ориона Бетельгейзе всегда была одной из самых ярких звезд на небе. Но с конца 2019 года астрономы дважды наблюдали внезапное падение ее яркости. Было высказано предположение, что звезда может в ближайшее время взорваться.Новое исследование ученых из пяти стран под руководством доктора Меридит Джойс (Meridith Joyce) из <a href="http://ria.ru/organization_Avstralijjskijj_nacionalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Австралийского национального университета</a> говорит о том, что если это и произойдет, то не раньше, чем через сто тысяч лет. Авторы утверждают, что в ядре звезды продолжает гореть гелий, а значит, она далека от взрыва.Чтобы определить, в какой фазе жизни находится Бетельгейзе, исследователи выполнили гидродинамическое и сейсмическое моделирование звезды. Помимо прочего, это позволило точнее оценить фактический размер красного гиганта, а следовательно, и его удаленность от Земли. Размер Бетельгейзе всегда оставался загадкой. Дело в том, что эта звезда больше похожа на пульсирующую каплю с размытыми краями, чем на сферу с четкими границами.Измерения последних лет предполагали, что эта сверхгигантская звезда расположена на расстоянии 724 световых года от нас, ее диаметр примерно в 1300 раз больше Солнца и она продолжает расширяться. Астрономы говорили, что Бетельгейзе стремительно приближается к финальному этапу своей жизни, когда она схлопнется, а взрыв сверхновой от этого события будет виден с Земли невооруженным глазом.Новые расчеты показали, что звезда находится значительно ближе — в 530 световых годах от нас. Соответственно, меньше и ее размер."Более ранние исследования предполагали, что он больше орбиты Юпитера, — приводятся в пресс-релизе Австралийского национального университета слова одного из авторов исследования, астронома Ласло Молнара (László Molnár) из обсерватории Конколи в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>. — Наши результаты говорят, что Бетельгейзе простирается только до двух третей от этого радиуса, она всего в 750 раз больше Солнца".Наблюдаемые пульсации яркости ученые объясняют действием волн давления, проходящих через раскаленные недра звезды. Подобные волны астрономы наблюдают и на Солнце. "Анализ подтвердил, что причиной пульсаций Бетельгейзе были волны давления, по сути, звуковые волны", — говорит еще один автор статьи, доктор Шин-Чи Лён (Shing-Chi Leung) из Института теоретической физики Уолтера Берка в Пасадене, <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>.Авторы отмечают, что несмотря на то, что Бетельгейзе оказалась ближе к нам, чем предполагали, она все еще достаточно далеко, чтобы ее взрыв как-то затронул Землю. Поэтому даже через сто тысяч лет он не будет представлять опасности для нашей планеты.

https://radiosputnik.ria.ru/20200310/1568374586.html

https://ria.ru/20200412/1569899764.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, космос - риа наука, австралийский национальный университет