Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201016/betelgeyze-1580110283.html
Найдено объяснение странного поведения звезды Бетельгейзе
Новое исследование звезды-гиганта Бетельгейзе позволило точнее определить ее параметры, а также объяснить резкие падения яркости, наблюдавшиеся в последнее... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:35
2020-10-16T13:35
риа наука
астрофизика
космос - риа наука
австралийский национальный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576398220_0:518:1920:1598_1400x0_80_0_0_7bdec26cc46ddd64705ca5d1cd0c9a03.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Новое исследование звезды-гиганта Бетельгейзе позволило точнее определить ее параметры, а также объяснить резкие падения яркости, наблюдавшиеся в последнее время. Результаты <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abb8db" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале The Astrophysical Journal.Входящая в созвездие Ориона Бетельгейзе всегда была одной из самых ярких звезд на небе. Но с конца 2019 года астрономы дважды наблюдали внезапное падение ее яркости. Было высказано предположение, что звезда может в ближайшее время взорваться.Новое исследование ученых из пяти стран под руководством доктора Меридит Джойс (Meridith Joyce) из <a href="http://ria.ru/organization_Avstralijjskijj_nacionalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Австралийского национального университета</a> говорит о том, что если это и произойдет, то не раньше, чем через сто тысяч лет. Авторы утверждают, что в ядре звезды продолжает гореть гелий, а значит, она далека от взрыва.Чтобы определить, в какой фазе жизни находится Бетельгейзе, исследователи выполнили гидродинамическое и сейсмическое моделирование звезды. Помимо прочего, это позволило точнее оценить фактический размер красного гиганта, а следовательно, и его удаленность от Земли. Размер Бетельгейзе всегда оставался загадкой. Дело в том, что эта звезда больше похожа на пульсирующую каплю с размытыми краями, чем на сферу с четкими границами.Измерения последних лет предполагали, что эта сверхгигантская звезда расположена на расстоянии 724 световых года от нас, ее диаметр примерно в 1300 раз больше Солнца и она продолжает расширяться. Астрономы говорили, что Бетельгейзе стремительно приближается к финальному этапу своей жизни, когда она схлопнется, а взрыв сверхновой от этого события будет виден с Земли невооруженным глазом.Новые расчеты показали, что звезда находится значительно ближе — в 530 световых годах от нас. Соответственно, меньше и ее размер."Более ранние исследования предполагали, что он больше орбиты Юпитера, — приводятся в пресс-релизе Австралийского национального университета слова одного из авторов исследования, астронома Ласло Молнара (László Molnár) из обсерватории Конколи в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>. — Наши результаты говорят, что Бетельгейзе простирается только до двух третей от этого радиуса, она всего в 750 раз больше Солнца".Наблюдаемые пульсации яркости ученые объясняют действием волн давления, проходящих через раскаленные недра звезды. Подобные волны астрономы наблюдают и на Солнце. "Анализ подтвердил, что причиной пульсаций Бетельгейзе были волны давления, по сути, звуковые волны", — говорит еще один автор статьи, доктор Шин-Чи Лён (Shing-Chi Leung) из Института теоретической физики Уолтера Берка в Пасадене, <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>.Авторы отмечают, что несмотря на то, что Бетельгейзе оказалась ближе к нам, чем предполагали, она все еще достаточно далеко, чтобы ее взрыв как-то затронул Землю. Поэтому даже через сто тысяч лет он не будет представлять опасности для нашей планеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20200310/1568374586.html
https://ria.ru/20200412/1569899764.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576398220_0:338:1920:1778_1400x0_80_0_0_b9472b182a5b4662bad58f84e9a8bb48.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрофизика, космос - риа наука, австралийский национальный университет

Найдено объяснение странного поведения звезды Бетельгейзе

13:35 16.10.2020
 
CC BY 4.0 / Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA and ESA / The atmosphere of BetelgeuseЗвезда Бетельгейзе (Альфа Ориона)
Звезда Бетельгейзе (Альфа Ориона) - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
CC BY 4.0 / Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA and ESA / The atmosphere of Betelgeuse
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Новое исследование звезды-гиганта Бетельгейзе позволило точнее определить ее параметры, а также объяснить резкие падения яркости, наблюдавшиеся в последнее время. Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.
Входящая в созвездие Ориона Бетельгейзе всегда была одной из самых ярких звезд на небе. Но с конца 2019 года астрономы дважды наблюдали внезапное падение ее яркости. Было высказано предположение, что звезда может в ближайшее время взорваться.
Новое исследование ученых из пяти стран под руководством доктора Меридит Джойс (Meridith Joyce) из Австралийского национального университета говорит о том, что если это и произойдет, то не раньше, чем через сто тысяч лет. Авторы утверждают, что в ядре звезды продолжает гореть гелий, а значит, она далека от взрыва.
Чтобы определить, в какой фазе жизни находится Бетельгейзе, исследователи выполнили гидродинамическое и сейсмическое моделирование звезды. Помимо прочего, это позволило точнее оценить фактический размер красного гиганта, а следовательно, и его удаленность от Земли.
Размер Бетельгейзе всегда оставался загадкой. Дело в том, что эта звезда больше похожа на пульсирующую каплю с размытыми краями, чем на сферу с четкими границами.
Звезда Бетельгейзе и пылевая стена перед ней - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта, 12:31
Признаки скорой смерти? Ученые раскрыли тайну звезды Бетельгейзе
Измерения последних лет предполагали, что эта сверхгигантская звезда расположена на расстоянии 724 световых года от нас, ее диаметр примерно в 1300 раз больше Солнца и она продолжает расширяться.
Астрономы говорили, что Бетельгейзе стремительно приближается к финальному этапу своей жизни, когда она схлопнется, а взрыв сверхновой от этого события будет виден с Земли невооруженным глазом.
Новые расчеты показали, что звезда находится значительно ближе — в 530 световых годах от нас. Соответственно, меньше и ее размер.
"Более ранние исследования предполагали, что он больше орбиты Юпитера, — приводятся в пресс-релизе Австралийского национального университета слова одного из авторов исследования, астронома Ласло Молнара (László Molnár) из обсерватории Конколи в Венгрии. — Наши результаты говорят, что Бетельгейзе простирается только до двух третей от этого радиуса, она всего в 750 раз больше Солнца".
Наблюдаемые пульсации яркости ученые объясняют действием волн давления, проходящих через раскаленные недра звезды. Подобные волны астрономы наблюдают и на Солнце.
"Анализ подтвердил, что причиной пульсаций Бетельгейзе были волны давления, по сути, звуковые волны", — говорит еще один автор статьи, доктор Шин-Чи Лён (Shing-Chi Leung) из Института теоретической физики Уолтера Берка в Пасадене, Калифорния.
Авторы отмечают, что несмотря на то, что Бетельгейзе оказалась ближе к нам, чем предполагали, она все еще достаточно далеко, чтобы ее взрыв как-то затронул Землю. Поэтому даже через сто тысяч лет он не будет представлять опасности для нашей планеты.
Звезде осталось примерно десять тысяч лет. Ее ждет колоссальный взрыв, который с Земли увидят как рождение сверхновой - РИА Новости, 1920, 12.04.2020
12 апреля, 08:00РИА Наука
Взорвется в любой момент. Астрономы рассказали о будущем Бетельгейзе
 
Обсудить2
РИА НаукаастрофизикаКосмос - РИА НаукаАвстралийский национальный университет
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 35 лет
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереван заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
00:24В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса
Лента новостейМолния