"Свет клином не сошелся". Как изменятся отношения России и Запада
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи в Москве. 21 июль 2019
МОСКВА,15 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В риторике Берлина по поводу Москвы прозвучали примирительные ноты — глава немецкого МИД Хайко Маас выступил за продолжение диалога. Важность сохранения взаимодействия с Россией признают и политики других стран ЕС. Как Запад собирается сочетать обвинения с сотрудничеством, разбиралось РИА Новости.
Неизменность географии
"Берлин заинтересован во взаимопонимании с Москвой. Ситуация с Алексеем Навальным не меняет географии, поэтому мы хотим поддерживать добрососедские взаимоотношения", — заявил РИА Новости Хайко Маас.
Глава МИД Германии отметил, что в последние месяцы встречался с Сергеем Лавровым чаще, чем с каким-либо иным зарубежным коллегой. Он напомнил о многолетнем сотрудничестве стран "на уровне гражданского общества, студентов, ученых, деятелей искусства, в сфере экономики".
По поводу Навального Хаас повторил официальное мнение Берлина: оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок", что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
"Россия мало что предприняла для расследования. Выдвигаются новые версии, что показывает незаинтересованность в прояснении обстоятельств случившегося", — указал министр. И призвал разобраться в инциденте. Если же Москва не отреагирует, Евросоюз примет новые санкции.
Тем не менее Хаас не раз подчеркивал, что Германия собирается достроить "Северный поток — 2". Правда, в Берлине не исключают, что санкции отсрочат ввод газопровода в эксплуатацию.
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Незыблемый диалог
С неожиданно пророссийским заявлением выступил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Свет не сошелся клином на Навальном. Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе", — напомнил он.
Глава европейской дипломатии призвал Эммануэля Макрона продолжить диалог с Владимиром Путиным. И подчеркнул, что без российского посредничества добиться урегулирования в Карабахе будет сложно.
"Мы не собираемся прекращать общение с Россией из-за санкций по Навальному", — заключил Боррель.
Макрон в последние месяцы не раз звонил Путину. Президенты обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, протесты в Белоруссии, инцидент с Навальным.
Сейчас все внимание приковано к Карабаху. Благодаря дипломатическим усилиям Москвы в зоне боев третьи сутки сохраняется относительное перемирие.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом встречи в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом встречи в Москве
Принципиальные контакты
Важность диалога с Россией признают и Соединенные Штаты. Поправившись от ковида, Дональд Трамп сделал несколько заявлений, в том числе о намерении продлить СНВ-3.
"Принципиальная договоренность с Москвой по этому вопросу достигнута", — сообщили в администрации Белого дома.
Российские власти в очередной раз напомнили, что всегда выступали за продление соглашения, указав на ответственность, которую Москва и Вашингтон несут перед мировым сообществом в вопросах стратегических вооружений.
Продолжается взаимодействие и по Ближнему Востоку. Несмотря на различия в подходах к сирийскому урегулированию, Россия и США координируют действия своих военных в этой стране. Вашингтон заранее предупреждает о планирующихся операциях против экстремистов. Так же поступает и Москва
Весной американские и российские военные обсуждали, как совместными усилиями противостоять террористическим группировкам.
Сотрудничество не прервалось даже в период пандемии коронавируса. "Мы по-прежнему обмениваемся данными о готовящихся терактах по линии правоохранительных органов и спецслужб", — говорил в мае замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Длящееся третий месяц затишье в Ливии — результат серии переговоров Москвы и Вашингтона с конфликтующими сторонами. Сейчас и Россия, и западные посредники пытаются усадить участников многолетней войны за стол переговоров и согласовать этапы реформ.
Еще одна сфера косвенного взаимодействия — афганское урегулирование. Прежде чем Дональд Трамп заключил сделку с движением "Талибан"*, переговоры с властями Кабула и талибами велись в Москве. И хотя взгляды Кремля и Белого дома на постконфликтный Афганистан не во всем схожи, завершение длящегося десятилетия конфликта — в общих интересах.
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Человеческий фактор
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с РИА Новости отмечает, что взаимному разочарованию России и Запада способствовал "фактор завышенных ожиданий". Тем не менее российско-немецкие отношения по-прежнему обладают значительным запасом прочности, уверен эксперт.
"Было бы неправильно считать сложившуюся из-за Навального ситуацию началом полномасштабного кризиса. Действительно, после украинских событий доверие между Москвой и Берлином ослабело. Но многочисленное русскоговорящее сообщество в ФРГ и разветвленная структура экономических контактов никуда не делись. Так что диалог продолжится", — рассуждает Соколов.
Конечно, Россию продолжат критиковать, уточняет политолог. Но в стране достаточно и политических сил, выступающих за углубление контактов.
"Сторонники конструктивного российско-немецкого диалога есть как в правящей коалиции, так и среди оппозиционных партий. С ними солидарны бизнес, ведущий дела в России, а также восточные федеральные земли. Около 14 процентов жителей Германии контактируют с россиянами, что в целом можно считать неплохим показателем ", — поясняет Соколов.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Выжидательная тактика
Специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай указывает, что контакты России и Европы обусловлены не столько геополитикой, сколько географией. А соседство предполагает сотрудничество.
Эксперт обращает внимание на то, что Брюссель в последние годы выступал против вмешательства Вашингтона в европейские дела, в том числе в диалог с Москвой. Это подразумевало и проект "Северный поток — 2".
"Хайко Маас не раз говорил, что это вопрос Европы, а не Америки. Деловые круги ЕС не согласны и с тем, что СП-2 угрожает энергетической безопасности Украины. Наоборот, трубопровод обеспечит газом не только европейских, но и украинских потребителей", — отмечает аналитик.
Дунай считает, что Берлин, Париж, Вена сейчас заняли выжидательную позицию. Ставка на то, что в январе Трамп покинет большую политику и американский истеблишмент перестанет давить на ЕС. При этом эксперт рассчитывает, что после выборов в США российско-американские контакты расширятся, как минимум по Ближнему Востоку и стратегическим вооружениям.
* Террористическая организация, запрещенная в России.