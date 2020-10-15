https://ria.ru/20201015/zapad-rossiya-1579762759.html

"Свет клином не сошелся". Как изменятся отношения России и Запада

В риторике Берлина по поводу Москвы прозвучали примирительные ноты — глава немецкого МИД Хайко Маас выступил за продолжение диалога. Важность сохранения... РИА Новости, 15.10.2020

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2020-10-15T08:00

россия

ричард хаас

северный поток — 2

олег сыромолотов

дональд трамп

мид германии

мгимо

ангела меркель

владимир путин

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<strong>МОСКВА,15 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> В риторике Берлина по поводу Москвы прозвучали примирительные ноты — глава немецкого МИД Хайко Маас выступил за продолжение диалога. Важность сохранения взаимодействия с Россией признают и политики других стран ЕС. Как Запад собирается сочетать обвинения с сотрудничеством, разбиралось РИА Новости. Неизменность географии"Берлин заинтересован во взаимопонимании с Москвой. Ситуация с Алексеем Навальным не меняет географии, поэтому мы хотим поддерживать добрососедские взаимоотношения", — заявил РИА Новости Хайко Маас. Глава МИД Германии отметил, что в последние месяцы встречался с Сергеем Лавровым чаще, чем с каким-либо иным зарубежным коллегой. Он напомнил о многолетнем сотрудничестве стран "на уровне гражданского общества, студентов, ученых, деятелей искусства, в сфере экономики". По поводу Навального Хаас повторил официальное мнение Берлина: оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок", что подтвердила Организация по запрещению химического оружия. "Россия мало что предприняла для расследования. Выдвигаются новые версии, что показывает незаинтересованность в прояснении обстоятельств случившегося", — указал министр. И призвал разобраться в инциденте. Если же Москва не отреагирует, Евросоюз примет новые санкции. Тем не менее Хаас не раз подчеркивал, что Германия собирается достроить "Северный поток — 2". Правда, в Берлине не исключают, что санкции отсрочат ввод газопровода в эксплуатацию.Незыблемый диалогС неожиданно пророссийским заявлением выступил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Свет не сошелся клином на Навальном. Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе", — напомнил он. Глава европейской дипломатии призвал Эммануэля Макрона продолжить диалог с Владимиром Путиным. И подчеркнул, что без российского посредничества добиться урегулирования в Карабахе будет сложно. "Мы не собираемся прекращать общение с Россией из-за санкций по Навальному", — заключил Боррель.Макрон в последние месяцы не раз звонил Путину. Президенты обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, протесты в Белоруссии, инцидент с Навальным. Сейчас все внимание приковано к Карабаху. Благодаря дипломатическим усилиям Москвы в зоне боев третьи сутки сохраняется относительное перемирие. Принципиальные контактыВажность диалога с Россией признают и Соединенные Штаты. Поправившись от ковида, Дональд Трамп сделал несколько заявлений, в том числе о намерении продлить СНВ-3."Принципиальная договоренность с Москвой по этому вопросу достигнута", — сообщили в администрации Белого дома. Российские власти в очередной раз напомнили, что всегда выступали за продление соглашения, указав на ответственность, которую Москва и Вашингтон несут перед мировым сообществом в вопросах стратегических вооружений. Продолжается взаимодействие и по Ближнему Востоку. Несмотря на различия в подходах к сирийскому урегулированию, Россия и США координируют действия своих военных в этой стране. Вашингтон заранее предупреждает о планирующихся операциях против экстремистов. Так же поступает и Москва Весной американские и российские военные обсуждали, как совместными усилиями противостоять террористическим группировкам. Сотрудничество не прервалось даже в период пандемии коронавируса. "Мы по-прежнему обмениваемся данными о готовящихся терактах по линии правоохранительных органов и спецслужб", — говорил в мае замглавы МИД России Олег Сыромолотов. Длящееся третий месяц затишье в Ливии — результат серии переговоров Москвы и Вашингтона с конфликтующими сторонами. Сейчас и Россия, и западные посредники пытаются усадить участников многолетней войны за стол переговоров и согласовать этапы реформ. Еще одна сфера косвенного взаимодействия — афганское урегулирование. Прежде чем Дональд Трамп заключил сделку с движением "Талибан"*, переговоры с властями Кабула и талибами велись в Москве. И хотя взгляды Кремля и Белого дома на постконфликтный Афганистан не во всем схожи, завершение длящегося десятилетия конфликта — в общих интересах. Человеческий факторНаучный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с РИА Новости отмечает, что взаимному разочарованию России и Запада способствовал "фактор завышенных ожиданий". Тем не менее российско-немецкие отношения по-прежнему обладают значительным запасом прочности, уверен эксперт."Было бы неправильно считать сложившуюся из-за Навального ситуацию началом полномасштабного кризиса. Действительно, после украинских событий доверие между Москвой и Берлином ослабело. Но многочисленное русскоговорящее сообщество в ФРГ и разветвленная структура экономических контактов никуда не делись. Так что диалог продолжится", — рассуждает Соколов. Конечно, Россию продолжат критиковать, уточняет политолог. Но в стране достаточно и политических сил, выступающих за углубление контактов. "Сторонники конструктивного российско-немецкого диалога есть как в правящей коалиции, так и среди оппозиционных партий. С ними солидарны бизнес, ведущий дела в России, а также восточные федеральные земли. Около 14 процентов жителей Германии контактируют с россиянами, что в целом можно считать неплохим показателем ", — поясняет Соколов. Выжидательная тактикаСпециалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай указывает, что контакты России и Европы обусловлены не столько геополитикой, сколько географией. А соседство предполагает сотрудничество. Эксперт обращает внимание на то, что Брюссель в последние годы выступал против вмешательства Вашингтона в европейские дела, в том числе в диалог с Москвой. Это подразумевало и проект "Северный поток — 2". "Хайко Маас не раз говорил, что это вопрос Европы, а не Америки. Деловые круги ЕС не согласны и с тем, что СП-2 угрожает энергетической безопасности Украины. Наоборот, трубопровод обеспечит газом не только европейских, но и украинских потребителей", — отмечает аналитик.Дунай считает, что Берлин, Париж, Вена сейчас заняли выжидательную позицию. Ставка на то, что в январе Трамп покинет большую политику и американский истеблишмент перестанет давить на ЕС. При этом эксперт рассчитывает, что после выборов в США российско-американские контакты расширятся, как минимум по Ближнему Востоку и стратегическим вооружениям.*<em> Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

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россия

сирия

вена

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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