https://ria.ru/20201015/zakhvat-samoleta-1579793967.html

Билет в один конец: как из СССР угнали первый пассажирский самолет

Регулярный рейс, стрельба на борту, угроза взрыва и гибель стюардессы — ровно 50 лет назад уроженцы Литвы отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:00

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2020-10-15T08:00

россия

ан-24

сша

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в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Регулярный рейс, стрельба на борту, угроза взрыва и гибель стюардессы — ровно 50 лет назад уроженцы Литвы отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили советский пассажирский самолет Ан-24, потребовав переправить их в Турцию. Экипаж подчинился. Заслуженного наказания угонщики не понесли, а спустя несколько лет и вовсе сбежали в США. Советским властям так и не удалось добиться их экстрадиции. О том, как развивались события, и о дальнейшей судьбе угонщиков — в материале РИА Новости."Офицер" и подростокПятнадцатого октября 1970-го Ан-24 выполнял регулярный получасовой рейс по маршруту Батуми — Сухуми. На борту находились сорок четыре пассажира и пятеро членов экипажа. В какой-то момент мужчина в офицерской военной форме, летевший вместе с сыном-подростком, подозвал к себе бортпроводницу — девятнадцатилетнюю Надежду Курченко — и вручил ей бумажный конверт для командира воздушного судна. Девушка сразу заподозрила неладное. Она вскрыла пакет и прочла записку: террорист приказывал летчикам изменить маршрут и прекратить радиосвязь с наземными службами. Иначе все погибнут. Четких инструкций, как реагировать в подобных ситуациях, в те годы еще не было. Надежда бросилась к кабине экипажа. "Офицер" и его сын выхватили обрезы ружей и пистолеты. Курченко преградила им путь, попыталась отобрать оружие. Загремели выстрелы. Стюардесса упала. Подросток разрядил обрез в сторону пассажиров, поспешивших на помощь бортпроводнице. К счастью, пули никого не задели, лишь продырявили обшивку. Люди вернулись на места. Для еще большего устрашения подросток распахнул плащ и показал привязанные к поясу гранаты.Бразинскас-старший тем временем ворвался в кабину пилотов и снова открыл огонь. Позже в обшивке самолета насчитали около двадцати пробоин. Командиру воздушного судна Георгию Чахракии пуля повредила позвоночник, штурман и бортмеханик тоже были ранены. Второму пилоту повезло: пуля застряла в спинке кресла. Угрожая взорвать борт, Бразинскасы приказали экипажу взять курс на Турцию.Пилоты попытались оттянуть время и приземлиться на советском военном аэродроме, но бандиты быстро раскусили их план, вынудив экипаж снова набрать высоту. Чтобы не попасть под обстрел ПВО Турции, летчики передали сигнал SOS. Самолет пересек границу на малой высоте и приземлился в аэропорту города Трабзон.Медики оказали помощь раненым, а на следующий день всех граждан СССР и тело погибшей стюардессы доставили на родину. Девушку посмертно наградили орденом Красного Знамени, похоронили в Сухуми. Через двадцать лет по просьбе ее матери прах перенесли в Удмуртию, в родной Глазов.Побег в СШАБразинскасы сдались местной полиции. Турция, несмотря на многодневные переговоры по линии Министерства иностранных дел, не выдала их советским властям. Турки решили сами расследовать инцидент и судить преступников по своим законам. Захват самолета признали непреднамеренным, так как Бразинскас настаивал, что угнал Ан-24 под страхом преследований из-за поддержки повстанческого движения в Литве во время и после Великой Отечественной войны. Кроме того, в убийстве бортпроводницы он обвинял неких вооруженных охранников на борту самолета, которые якобы устроили перестрелку. Бразинскаса-старшего приговорили к восьми годам заключения, его сын Альгирдас получил два года тюрьмы.Отсидел Пранас лишь половину срока. В 1974-м он попал под амнистию и добился замены тюремного заключения на домашний арест. Бразинскасы поселились в Стамбуле, а в 1976-м обратились в американское посольство с просьбой предоставить политическое убежище. Им отказали. Тем не менее они отправились в Канаду через Италию и Венесуэлу. На дозаправке в Нью-Йорке оба вышли из самолета и нелегально остались в США. По одной из версий, их побег срежиссировали турецкие власти, не желавшие обострять отношения с Москвой.Новая жизньАмериканцы задержали нелегальных мигрантов, но СССР не выдали. Наоборот, помогли обустроиться на новой родине. Антисоветски настроенных Бразинскасов активно поддержала и местная литовская диаспора. Вскоре Пранас и Альгирдас получили и вид на жительство в США, и новые имена — Фрэнк и Альберт Виктор Уайты. Они поселились в солнечной Калифорнии, примкнули к антисоветскому движению и написали книгу о "советской оккупации Литвы". Однако вскоре интерес к ним пропал. Спонсоры больше не помогали, а созданный семейный фонд помощи пустовал. Чтобы оплачивать небольшую квартиру в Санта-Монике, отцу и сыну пришлось стать разнорабочими.Но Пранас продолжал воевать с советской властью. Его психика расстроилась. Он принимал прохожих за агентов КГБ, вел себя агрессивно с соседями, бросался на людей с кулаками и оружием.В Великую Отечественную Бразинскас сотрудничал с немцами. Правда, в боевых действиях не участвовал — служил в понтонной бригаде. Возможно, поэтому после войны ему удалось избежать серьезных обвинений. Переехав вместе с сыном в Узбекистан, Бразинскас занялся спекуляцией: закупал в Литве дефицитные товары и перепродавал их втридорога. Бежать из СССР решил после того, как сколотил приличный капитал и попал в поле зрения КГБ. Погиб Пранас от рук собственного сына в 2002-м. В ссоре Альгирдас размозжил отцу голову гантелью. Суд приговорил убийцу к двадцати годам тюрьмы.

https://ria.ru/20200803/1575223215.html

https://ria.ru/20180703/1523792998.html

https://ria.ru/20190824/1557840859.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ан-24, сша, терроризм, безопасность, в мире