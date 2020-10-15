https://ria.ru/20201015/vaktsinatsiya-1579982296.html
В Минздраве рассказали о вакцинации медработников от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что параллельно с клиническими испытаниями вакцины "Спутник V" идет вакцинация медработников и сотрудников... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:24
2020-10-15T17:24
2020-10-15T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> рассказал, что параллельно с клиническими испытаниями вакцины "Спутник V" идет вакцинация медработников и сотрудников ряда силовых ведомств.Он напомнил, что в стране зарегистрированы две вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."("Спутник V") находится в пострегистрационных клинических испытаниях, и параллельно начата вакцинация тех категорий, которые являются приоритетными - это медицинские работники и ряд силовых ведомств", - сказал Мурашко на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.По словам министра, вакцина центра "Вектор" построена на иной технологии, что позволит РФ иметь арсенал вакцин. У каждой из них есть медицинские показания для использования. Также параллельно проходит исследования вакцины Института Чумакова."На ваш вопрос отвечая, каким образом будет вакцинация происходить, конечно же, с учетом медицинских показаний", - уточнил министр, отметив, что в Минздраве получают данные для структурирования контингента лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_477:0:3072:1947_1400x0_80_0_0_9c706e075acb070e1dd5ffbf85c23f5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, общество