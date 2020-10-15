https://ria.ru/20201015/vaktsinatsiya-1579982296.html

В Минздраве рассказали о вакцинации медработников от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что параллельно с клиническими испытаниями вакцины "Спутник V" идет вакцинация медработников и сотрудников... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:24

2020-10-15T17:24

2020-10-15T17:24

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> рассказал, что параллельно с клиническими испытаниями вакцины "Спутник V" идет вакцинация медработников и сотрудников ряда силовых ведомств.Он напомнил, что в стране зарегистрированы две вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."("Спутник V") находится в пострегистрационных клинических испытаниях, и параллельно начата вакцинация тех категорий, которые являются приоритетными - это медицинские работники и ряд силовых ведомств", - сказал Мурашко на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.По словам министра, вакцина центра "Вектор" построена на иной технологии, что позволит РФ иметь арсенал вакцин. У каждой из них есть медицинские показания для использования. Также параллельно проходит исследования вакцины Института Чумакова."На ваш вопрос отвечая, каким образом будет вакцинация происходить, конечно же, с учетом медицинских показаний", - уточнил министр, отметив, что в Минздраве получают данные для структурирования контингента лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, общество