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В Венесуэлу направили первую партию российской вакцины от COVID-19
Россия в начале октября поставила Венесуэле первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в количестве 200 доз, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:47
2020-10-15T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
венесуэла
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Россия в начале октября поставила <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a> первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в количестве 200 доз, сообщила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.&nbsp;"В начале этого месяца первая партия вакцин "Спутник V" в количестве 200 доз направлена в Венесуэлу для проведения финальной стадии совместных клинических испытаний", - сказала Захарова на брифинге.Ранее президент Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> сообщил о начале испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".&nbsp;Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, венесуэла, в мире

В Венесуэлу направили первую партию российской вакцины от COVID-19

15:47 15.10.2020 (обновлено: 16:00 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия в начале октября поставила Венесуэле первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в количестве 200 доз, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"В начале этого месяца первая партия вакцин "Спутник V" в количестве 200 доз направлена в Венесуэлу для проведения финальной стадии совместных клинических испытаний", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВенесуэлаВ мире
 
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