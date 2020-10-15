https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579961173.html

В Венесуэлу направили первую партию российской вакцины от COVID-19

Россия в начале октября поставила Венесуэле первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в количестве 200 доз, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:47

2020-10-15T15:47

2020-10-15T16:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

венесуэла

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Россия в начале октября поставила <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a> первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в количестве 200 доз, сообщила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>. "В начале этого месяца первая партия вакцин "Спутник V" в количестве 200 доз направлена в Венесуэлу для проведения финальной стадии совместных клинических испытаний", - сказала Захарова на брифинге.Ранее президент Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> сообщил о начале испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, венесуэла, в мире