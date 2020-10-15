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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579931795.html
Глава Минздрава рассказал о планах массовой поставки вакцин от COVID-19
Более массовая поставка вакцин от коронавируса с учетом контроля качества планируется в последних числах ноября или в декабре, заявил министр здравоохранения РФ РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:12
2020-10-15T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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<strong>МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.</strong> Более массовая поставка вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> с учетом контроля качества планируется в последних числах ноября или в декабре, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Хочу сказать, что в целом мы планируем более массовую поставку вакцин (от коронавируса - ред.), это уже с учетом контроля качества. Это уже будет или последние числа ноября, или декабрь, поскольку именно производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме", - сказал Мурашко на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, общество

Глава Минздрава рассказал о планах массовой поставки вакцин от COVID-19

13:12 15.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более массовая поставка вакцин от коронавируса с учетом контроля качества планируется в последних числах ноября или в декабре, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Хочу сказать, что в целом мы планируем более массовую поставку вакцин (от коронавируса - ред.), это уже с учетом контроля качества. Это уже будет или последние числа ноября, или декабрь, поскольку именно производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме", - сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийский союз промышленников и предпринимателейОбщество
 
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