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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201015/teologiya-1579892593.html
В России защитили первую диссертацию по исламской теологии
Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:22
2020-10-15T10:22
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
санкт-петербургский государственный университет
михаил пиотровский
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по исламской теологии."Это первая в истории России защита докторской диссертации по исламской теологии после того, как теология была утверждена ВАК как направление, это было примерно пять лет назад. И до меня никто не подавал заявки на защиту кандидатской или докторской диссертации по теологии", - рассказал Мухитдинов РИА Новости.Он отметил, что, в отличие от православных, у мусульман нет своего диссертационного совета по теологии, провести подобную защиту можно только в МГУ и СПбГУ, поскольку по правилам этих университетов "возможно собирать диссоветы под кандидата с приглашением ведущих специалистов в этой теме".Тема диссертации Мухитдинова - "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы". Председателем диссертационного совета стал генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский.Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.
https://ria.ru/20200131/1564100107.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, санкт-петербургский государственный университет, михаил пиотровский, общество

В России защитили первую диссертацию по исламской теологии

10:22 15.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по исламской теологии.
"Это первая в истории России защита докторской диссертации по исламской теологии после того, как теология была утверждена ВАК как направление, это было примерно пять лет назад. И до меня никто не подавал заявки на защиту кандидатской или докторской диссертации по теологии", - рассказал Мухитдинов РИА Новости.
Он отметил, что, в отличие от православных, у мусульман нет своего диссертационного совета по теологии, провести подобную защиту можно только в МГУ и СПбГУ, поскольку по правилам этих университетов "возможно собирать диссоветы под кандидата с приглашением ведущих специалистов в этой теме".
Тема диссертации Мухитдинова - "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы". Председателем диссертационного совета стал генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский.
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.
Выпускники ВУЗа - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января, 12:41Религия и мировоззрение
Иерарх: ежегодно ВАК аттестует в среднем две диссертации по теологии
 
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСанкт-Петербургский государственный университетМихаил ПиотровскийОбщество
 
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