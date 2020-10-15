https://ria.ru/20201015/teologiya-1579892593.html

В России защитили первую диссертацию по исламской теологии

Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:22

2020-10-15T10:22

2020-10-15T10:22

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

санкт-петербургский государственный университет

михаил пиотровский

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по исламской теологии."Это первая в истории России защита докторской диссертации по исламской теологии после того, как теология была утверждена ВАК как направление, это было примерно пять лет назад. И до меня никто не подавал заявки на защиту кандидатской или докторской диссертации по теологии", - рассказал Мухитдинов РИА Новости.Он отметил, что, в отличие от православных, у мусульман нет своего диссертационного совета по теологии, провести подобную защиту можно только в МГУ и СПбГУ, поскольку по правилам этих университетов "возможно собирать диссоветы под кандидата с приглашением ведущих специалистов в этой теме".Тема диссертации Мухитдинова - "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы". Председателем диссертационного совета стал генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский.Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.

https://ria.ru/20200131/1564100107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, санкт-петербургский государственный университет, михаил пиотровский, общество