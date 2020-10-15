https://ria.ru/20201015/teologiya-1579892593.html
В России защитили первую диссертацию по исламской теологии
Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:22
2020-10-15T10:22
2020-10-15T10:22
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
санкт-петербургский государственный университет
михаил пиотровский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575202898_0:0:2863:1610_1400x0_80_0_0_f887d5058df2351f457bde5e4375678a.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по исламской теологии."Это первая в истории России защита докторской диссертации по исламской теологии после того, как теология была утверждена ВАК как направление, это было примерно пять лет назад. И до меня никто не подавал заявки на защиту кандидатской или докторской диссертации по теологии", - рассказал Мухитдинов РИА Новости.Он отметил, что, в отличие от православных, у мусульман нет своего диссертационного совета по теологии, провести подобную защиту можно только в МГУ и СПбГУ, поскольку по правилам этих университетов "возможно собирать диссоветы под кандидата с приглашением ведущих специалистов в этой теме".Тема диссертации Мухитдинова - "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы". Председателем диссертационного совета стал генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский.Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.
https://ria.ru/20200131/1564100107.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575202898_97:173:2356:1867_1400x0_80_0_0_fc2f5a54c14a79980b49a5d489615f47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, санкт-петербургский государственный университет, михаил пиотровский, общество
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов заявил, что защитил первую в России докторскую диссертацию по исламской теологии.
"Это первая в истории России защита докторской диссертации по исламской теологии после того, как теология была утверждена ВАК как направление, это было примерно пять лет назад. И до меня никто не подавал заявки на защиту кандидатской или докторской диссертации по теологии", - рассказал Мухитдинов РИА Новости.
Он отметил, что, в отличие от православных, у мусульман нет своего диссертационного совета по теологии, провести подобную защиту можно только в МГУ и СПбГУ, поскольку по правилам этих университетов "возможно собирать диссоветы под кандидата с приглашением ведущих специалистов в этой теме".
Тема диссертации Мухитдинова - "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы". Председателем диссертационного совета стал генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский.
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.